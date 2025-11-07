Lietuvoje lankosi už finansus atsakinga eurokomisarė Marija Luís Albuquerque

Už finansines paslaugas bei santaupų ir investicijų sąjungą atsakinga Europos Komisijos (EK) narė Vilniuje susitiks su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu, finansų įstaigų, verslo atstovais.
EK atstovybės Lietuvoje teigimu, vizito metu bus aptariama, kaip stiprinti finansinių paslaugų vidaus rinką, santaupų ir investicijų sąjunga, kiti klausimai.
EK narė taip pat ketina susitikti su bankų, kapitalo rinkų, draudimo ir kitų finansinių paslaugų, finansinių technologijų, pramonės, verslo ir profesinių sąjungų atstovais. Be to, ji skaitys pranešimą Finansų ministerijos konferencijoje „Kapitalo rinkos konkurencingumui ir atsparumui“.
