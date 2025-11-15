„Linava“ ragina vežėjus išlaikyti sveiką protą

„Puikiai suprantame mūsų vežėjų nusivylimą ir nuovargį, tačiau šiandien labai svarbu išlaikyti šaltą protą. Raginame neorganizuoti jokių protesto akcijų ir neeskaluoti situacijos“, – teigiama šeštadienį išplatintame organizacijos pranešime.
Jame rašoma, kad sprendimų reikia ieškoti derybomis ir koordinuotais veiksmais, o ne spontaniškais pasirodymais.
Anot „Linavos, pastarosiomis dienomis viešojoje erdvėje pasirodę kvietimai vežėjams suvažiuoti su vilkikais, simboliškai „išgerti kavos“ ar kitaip susiburti protesto forma yra savarankiškos pavienių asmenų iniciatyvos, jos nederintos su asociacija ir neatspindi oficialios organizacijos pozicijos.
Raginame neorganizuoti jokių protesto akcijų ir neeskaluoti situacijos.
„Asociacija aiškiai atsiriboja nuo bet kokių neoficialių protestų, spontaniškų akcijų ar kitų veiksmų, kurie galėtų paaštrinti situaciją pasienyje su Baltarusija“, – pabrėžiama pranešime.
Pasak jo, pastarųjų savaičių įvykiai vežėjams sukėlė didelį emocinį ir finansinį spaudimą, todėl suprantamas šios bendruomenės nusivylimas bei įtampa, tačiau, „Linavos“ teigimu, reikėtų nesivelti į iniciatyvas, kurios gali būti neteisingai interpretuotos arba panaudotos prieš sektorių.
Asociacija tvirtina su valstybės institucijomis ir diplomatinėmis tarnybomis intensyviai siekia kuo greitesnio sprendimo dėl įstrigusių transporto priemonių grąžinimo į Lietuvą, patirtų nuostolių mažinimo ir saugios įmonių veiklos atkūrimo.
„Linava“ vežėjus kviečia pasitikėti oficialiai vykstančiomis derybomis.
BNS rašė, kad reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.
Autoritarinis kaimyninės šalies prezidentas Aleksandras Lukašenka savo ruožtu uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti Baltarusijoje, nurodė juos saugoti aikštelėse, o už apsaugą baltarusių įmonė ketina imti 120 eurų mokestį už dieną, nesumokėjus mašinas grasinama konfiskuoti.
Teigiama, kad Baltarusijoje gali būti įstrigę per 1 tūkst. Lietuvoje registruotoms įmonės priklausančių sunkvežimių.
Be to, Lenkija nuo pirmadienį žada atidaryti du savo pasienio punktus su Baltarusija. Pasak vežėjų, tai gali smarkiai paveikti jų verslą.
