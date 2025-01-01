Nealkoholiniai gėrimai per lengvai prieinami?

Vaikiško šampano parduotuvėse neliko prieš šešerius metus. Argumentuota, kad jis pratina vaikus prie alkoholio. Tačiau nealkoholinį alų, sidrą ar kokteilį vaikai iki šiol gali nusipirkti legaliai.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Netgi ne tik iš išvaizdos – dizainas kaip tikrų alkoholinių gėrimų, bet ir skonis bei kvapas taip pat primena alkoholinį alų, vyną, sidrą ir visus kitus gėrimus“, – kalbėjo Seimo narys Darius Razmislevičius.
Parlamente siūloma uždrausti vaikams ir paaugliams parduoti šiuos nealkoholinius gėrimus.
„Palaukit, nėra ten alkoholio... Nėra alkoholio“, – replikavo Aludarių gildijos prezidentas Saulius Galadauskas.
Socialdemokratas D. Razmislevičius teigė, kad dabar paaugliai geria nealkoholinį alų, o po metų, įpratę prie alaus skonio, jau renkasi alkoholinį.
„Sugalvokime dar nenarkotinius narkotikus vaikams ir imituokime, kad jie žalos nedaro, bet vaikai vartoja narkotikus. Irgi, matyt, atrodytų savotiškai. Tai čia man – lygiai tas pats“, – kalbėjo D. Razmislevičius.
Sugalvokime dar nenarkotinius narkotikus vaikams ir imituokime, kad jie žalos nedaro
Dalyje Europos šalių alkoholinį alų ir sidrą galima parduoti nuo šešiolikos metų, tuo tarpu Lietuvoje – nuo 20-ies. Anot S. Galadausko, užsienio kolegos jau dabar to nesupranta.
„Jeigu dar nustatysime amžiaus cenzą ir nealkoholiniam alui, tai jau turbūt ne pečiais gūžčios, o pirštą prie smilkinio sukios“, – sakė S. Galadauskas.
Kiek vaikai ir paaugliai perka nealkoholinį alų ar kitus panašius gėrimus – duomenų nėra.
„Nesegmentuojame nepilnamečių pirkinių ir neskirstome prekybos tinkle pagal jų amžių“, – paaiškino „Maximos“ atstovas Titas Atraškevičius.
„Norfos“ vadovas Dainius Dundulis įsitikinęs, kad nepilnamečiams nealkoholinio alaus, sidro ar vyno parduodama minimaliai.
„Tai yra niekinis sprendimas. Aš galvočiau taip, kad tam 141 žmogui, koks sprendimas bebūtų, jis nevertas to laiko, kiek jie sugaiš spręsdami tai“, – kalbėjo verslininkas.
Kad prekyba nenukentės, įsitikinę ir aludariai.
„Mes tikrai neverksime, jeigu keliais šimtais butelių ar skardinių nealkoholinio alaus parduosime mažiau, nes nemanau, kad jaunimas, nepilnamečiai, jo išgeria daugiau“, – teigė S. Galadauskas.
Tad nealkoholinius gėrimus nepilnamečiams leisti ar drausti?
„Drausti, aišku. Nes nesvarbu, kad nealkoholinis, bet jis – alus. Žmonės pripranta, vaikai pripranta. Tokių negalima“, – sakė moteris.
„Mano anūkai geria paprastą vandenį, negazuotą – taip priprato nuo vaikystės“, – kalbėjo vyras.
„Aš manau, tai reikia traktuoti kaip alkoholį. Iš viso nelabai suprantu to nealkoholinio – čia toks triukas“, – mano moteris.
„Nežinau, ar čia tais draudimais galima ką pažaboti. Manau, tėveliai turėtų kalbėtis namuose su vaikučiais“, – svarstė kita pašnekovė.
Beje, ir alkoholinio alaus bei sidro šiemet lietuviai pirko mažiau – galbūt dėl šaltos vasaros.
„Nealkoholinio alaus tuo pačiu laikotarpiu parduota 12 proc. mažiau, o nealkoholinio sidro – 25 proc. mažiau“, – pateikė duomenis T. Atraškevičius.
Siūlymas nepilnamečiams drausti nealkoholinius gėrimus, jei Seimas pritartų, įsigaliotų nuo gegužės.
