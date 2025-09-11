„123zaliuzes.lt“ tampa „MaxZaliuzes.lt“: kokie pokyčiai laukia klientų?

Susijungs tarptautinė patirtis ir šiuolaikinės inovacijos
Įmonės vadovas nuo šiol valdys ne tik visą Lietuvoje įsikūrusią UAB „Domus Laytua Group“ grupę, bet ir Švedijoje veikiančią „MaxGardiner“ elektroninę parduotuvę. Tad visa įmonei priklausanti e-prekyba tampa tarptautinės MAX šeimos dalimi. M. Clark ilgus metus valdė verslus ir Jungtinėje Karalystėje. O šiandien, sujungęs Švedijos ir Jungtinės Karalystės patirtis, jis pasiryžęs įgyvendinti savo verslo viziją ir Lietuvoje.
„Sujungus tarptautinės elektroninės prekybos patirtis, atsirado galimybė sustiprinti prekės ženklo poziciją bei suteikti klientams modernesnę, patogesnę skaitmeninę patirtį. Įmonės viduje modernizuojami procesai, plečiama komanda, diegiamos IT inovacijos, didinamas asortimentas, tobulinamas klientų aptarnavimas. Išoriškai klientai matys aiškesnį prekės ženklo identitetą ir atnaujintą e-parduotuvę – čia perkelsime ir visas geriausias „123zaliuzes.lt“ patirtis“, – pasakojo įmonės pardavimų ir marketingo direktorė Neringa Šapolienė.
Tarp jų – galimybė užsisakyti net po 5 nemokamus pavyzdžius, kuriuos įmonė išsiunčia vos per vieną darbo dieną. Svetainėje liks ir kitos funkcijos, ilgus metus išskyrusios „123zaliuzes.lt“ iš konkurentų.
„Žmonės ir toliau galės naudotis momentine kainos skaičiuokle. Vos suvedus langų matmenis, jie mato, kiek kainuos atnaujinti namus. Tai užtikrina MAX aiškumą iškart, mat jiems nereikia laukti vadybininko, kuris kainą atsiųs po paros ar dviejų“, – tikino pašnekovė.
N. Šapolienė atskleidžia, kad naujasis prekės ženklas klientus nustebins dar efektyvesniais procesais ir diegiamomis inovacijomis. Visi šie pokyčiai inicijuoti naujojo vadovo ir unikalaus jo požiūrio į klientą bei darbo kultūrą.
„Pagrindinės vertybės – klientų poreikių supratimas, aukšta produktų kokybė, skaidri komunikacija ir stipri vidinė komanda. Vis tik vienas dalykas išlieka nepakitęs – įsipareigojimas klientui gauti kokybiškus gaminius MAX greičiu“, – teigė N. Šapolienė.
Dar didesnis dėmesys klientams
M. Clark į priekį vedamas prekės ženklas „MaxZaliuzes.lt“ simbolizuoja maksimalų pasirinkimą, maksimalų greitį, maksimalų patogumą ir, žinoma, maksimalų dėmesį klientui. Tad esą ir esamiems, ir būsimiems klientams įmonė galės pasiūlyti dar kokybiškesnes paslaugas.
„Naujas identitetas perteikia įsipareigojimą maksimalios kokybės produktams ir maksimaliai greitam aptarnavimui. Šiandien žmonės ieško maksimalaus rezultato, geriausio pasirinkimo ir šiuolaikiško požiūrio – o tai prekės ženklas „MAX“ ir simbolizuoja. Didelį dėmesį skirsime ir jauniems, ypač pirmuosius namus įsirengiantiems, žmonėms. Taip pat tiems, kurie vertina greitį, patogumą ir aiškią vertę už pinigus“, – sakė įmonės pardavimų ir marketingo direktorė.
Jau ir dabar įmonė skiria daug dėmesio puikiai klientų patirčiai – tai atsispindi ir „Google Reviews“ atsiliepimuose, kur 5 žvaigždutėmis ją įvertino arti 250 žmonių. Įmonė žada ir toliau užtikrinti greitą, maksimaliai į klientus orientuotą aptarnavimą. Kartu visi produktai ir toliau bus gaminami pagal griežtus kokybės standartus, o atnaujinti procesai „MaxZaliuzes.lt“ darbuotojams leis greičiau atsakyti klientams į jiems svarbius klausimus.
Įmonės klientai, kaip ir anksčiau, išvengs ilgų gamybos terminų, mat visas žaliuzes ir roletus darbuotojai pagamins per 2 darbo dienas.
„Už naujo pavadinimo „MaxZaliuzes.lt“ stovi patobulėjusi ir prasiplėtusi profesionalų komanda. Prisijungusi prie „MAX“ šeimos, komanda dalijasi tarptautine patirtimi ne tik langų uždengimų srityje, bet ir IT sprendimuose“, – su šypsena dalijosi N. Šapolienė.
Siūlys šiuolaikinius sprendimus
Kartu su nauju prekės ženklu įmonė pristatys ir naujovių, kuriomis galės džiaugtis klientai. Žmonės, sumanę atnaujinti ar įsirengti savo naujus namus, galės džiaugtis platesniu asortimentu, kuriame – daugiau modernių spalvų, gaminių. Įmonė žada ir įvairių akcijų, personalizuotų pasiūlymų, skirtų konkretiems elektroninės parduotuvės klientams.
„Į asortimentą planuojame įtraukti ir daugiau modernių langų uždengimo sprendimų. Klientai galės užsisakyti plisuotų žaliuzių, juostinių užuolaidų „Mirage“, romanečių, rinktis iš daugiau aliuminių žaliuzių spalvų. Užuolaidų kategorijoje atsiras bėgeliai ir karnizai. Nesivaikome madų, tad daug investuojame į ilgalaikius, tvarius sprendimus. Būtent todėl asortimente atsiras ir prekės, kurių reikia kiekvienam sezonui, tokios kaip saulę atspindintys ir modernūs screen audiniai‘, – pasakojo N. Šapolienė.
„MaxZaliuzes.lt“ itin didžiuojasi roletų ir žaliuzių, kurias galima montuoti be gręžimo, asortimentu. Tad žada ir jį dar labiau plėsti ir tobulinti.
„Nors jau ir dabar galima įsigyti žaliuzes „Idela Fit“, ateityje dar labiau plėsime gaminių be gręžimo asortimentą. Toks sprendimas itin populiarus Europoje. Jų potencialas auga ir Lietuvoje. Šie sprendimai aktualūs ne tik nuomojantiems būstą, bet ir tiems, kurie nori dažniau atnaujinti interjerą neišlaidaujant. O jau kitais metais klientams, trokštantiems šiuolaikiškų sprendimų, pristatysime „Smart Home“ kategoriją – žaliuzes ir roletus su motorais“, – žadėjo pardavimų ir marketingo direktorė.
Beje, prekės ženklo atnaujinimo proga visiems gaminiams įmonė taiko net 35 proc. nuolaidą. Susipažinti su įmonės pokyčiais, naujuoju asortimentu ir išsirinkti tai, kas labiausiai tiks jūsų namams, galite apsilankę jų interneto svetainėje www.maxzaliuzes.lt.
