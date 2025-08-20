Daugelyje atliekų tvarkymo įmonių aptikta gaisrų prevencijos trūkumų

Šiuos patikrinimus birželio– liepos mėnesiais pareigūnai vykdė atsižvelgę į pastaraisiais mėnesiais kilusius kelis didelius gaisrus atliekų tvarkymo įmonėse.
Departamento pranešime teigiama, kad viena iš rekomendacijų įmonėms – kruopščiau atrinkti baterijas iš atliekų srauto, nes jos yra vienas iš potencialių gaisro šaltinių.
Įmonėms taip pat pasiūlyta skirti daugiau dėmesio dangų priežiūrai ir nuotekų tvarkymui, laikytis nustatytų atliekų kiekių ir laikymo reikalavimų, stiprinti pavojingų atliekų atskyrimo kontrolę bei užtikrinti saugų cheminių medžiagų saugojimą.
Vizitų metu nustatyta, kad dalis įmonių savarankiškai diegia arba artimiausiu metu planuoja įdiegti papildomas prevencines priemones gaisrų rizikai mažinti, taip pat pradeda taikyti griežtesnę vizualinę patikrą priėmimo zonose, diegia termovizines kameras, kurios skirtos pastebėti temperatūros pokyčius atliekose.
Kaip nurodo pareigūnai, dauguma įmonių atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus, tačiau vizitų metu buvo pateiktos pastabos dėl veiklos tobulinimo.
Artimiausiu metu Aplinkos apsaugos departamentas kartu su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu žada parengti bendrą vizitų ataskaitą su rekomendacijomis.
Kaip rašė BNS, didelis gaisras balandžio pabaigoje kilo Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo gamykloje, dėl jo buvo sutrikęs visos apskrities atliekų tvarkymas.
Gegužę gaisrai buvo kilę įmonės „Plasta“ plastiko perdirbimo gamykloje sostinėje, Kauno kogeneracinėje jėgainėje, Alytuje prie metalo laužo supirktuvės, birželį atliekos degė „Kauno švaros“ rūšiavimo angare ir perdirbtos atliekos – „Ekobazės“ kieto kuro sandėlyje Kauno rajone.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) savo ruožtu taip pat atliko neplaninius patikrinimus 55-iuose objektuose, apie šeštadalyje jų nustatyta gaisrinės saugos pažeidimų.
