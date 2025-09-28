 Į Lietuvą žengia naujas bankas

2025-09-28
Gabrielė Grigošaitytė

Į Lietuvą žengia lenkiškas bankas. Planas – užmegzti ryšius su verslo klientais, o vėliau galbūt atidaryti ir filialą. Tačiau kol kas – tik atstovybė. Gyventojai negalės atidaryti sąskaitų ar imti paskolų.

Dar vasarą didžiausio Lenkijos banko atstovai svečiavosi Vilniuje, užsuko ir pas prezidentą, tačiau apie planus Lietuvoje tylėjo.

Dabar Lenkijos finansų milžinas „PKO Bank Polski“ praneša pats – ateinančiais mėnesiais Vilniuje planuoja steigti atstovybę.

Norai dideli, bet kol kas paprastam žmogui – nieko. Lenkų bankininkai į Vilnių atvyks ne sąskaitų atidarinėti, o spausti rankas verslui.

Tai jau didelis pasiekimas. 

„Žmogui, kuris įsivaizduoja banką kaip vietą, kur galima padėti indėlius, gauti paskolą ar vykdyti pavedimus, atstovybė yra visai kas kita“, – aiškino „Investors Forum“ vyresnysis ekonomikos ir politikos analitikas Vilius Tamkvaitis.

O tiksliau – įsikurs tik biuras. Labiau simbolinis prisistatymas, nei rimtas spyris švediškiems bankams.

„Tai jau didelis pasiekimas. Normali praktika – atidaryti atstovybę, apsižvalgyti, aiškiau matyti rinką ir tuomet judėti toliau. To ir siekiame, kad būtų atidarytas filialas“, – komentavo buvęs ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.

„Tokio stipraus banko atėjimas, net jei pradžia yra atstovybė, vis tiek veikia rinkos dinamiką ir skatina didesnę konkurenciją“, – pažymėjo Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.

Lietuva – ne vienintelis Lenkijos banko taikinys. Per dvejus metus ketinama žengti į aštuonias šalis, atidaryti keturias atstovybes ir keturis filialus. Tačiau Vilnius nepasirodė tinkamas banko skyriui.

„Rinkos dalyviai čia labai stiprūs, nėra nišos, kurią būtų galima užimti. Todėl bankai renkasi kitą kelią – atidarius atstovybę dirbama su paskolomis nuo 50–100 milijonų ir didesnėmis“, – paaiškino V. Tamkvaitis.

Tačiau ir pirmieji klientai, panašu, bus savi – ne Lietuvos, o Lenkijos įmonės. Pasak buvusio ministro, biuras bus kaip tarpininkas.

„Šiandieninis variantas yra bandomasis žingsnis į rinką – turi savo atstovą, bet paslaugų teikti negali. Apribojimai panaikinami tik atidarius filialą“, – pridūrė L. Savickas.

Nematau čia problemos – tai kapitalo atitekėjimas į Lietuvą.

Lieka klausimas, ar iš to bus tik politinės laimės – pagerės dvišaliai santykiai, ar atsiras ir ekonominės vertės.

„Atsiranda nauja įstaiga, kuri samdys žmones. Tai reiškia, kad atsiras papildomų darbo vietų, kurios, tiesą pasakius, tikriausiai nebus mažiausiai apmokamos“, – pastebėjo Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas.

„Jei paskola suteikiama įmonei, kuri vykdo verslą su Lenkija, tai ta įmonė ją galėjo gauti iš lietuviško banko, o dabar gaus iš lenkiško. Nematau čia problemos – tai kapitalo atitekėjimas į Lietuvą“, – tikino G. Šimkus.

„PKO Bank Polski“ – ne šiaip koks bankas. Tai didžiausia finansų institucija Lenkijoje, turinti daugiau nei 11 milijonų klientų ir valdanti milžinišką turtą. Pastaraisiais metais bankas aktyviai plečiasi užsienyje – jau veikia Vokietijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir Rumunijoje. Vienas niuansas – bankas yra valstybinis.

„Jei po rinkimų santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos pablogėtų, egzistuoja rizika, kad atstovybės veikla sulėtėtų“, – įspėjo „Investors Forum“ vyresnysis ekonomikos ir politikos analitikas.

Pernai atstovybę Vilniuje nusprendė atidaryti ir vienas didžiausių Vokietijos bankų – „Commerzbank“. Pasak G. Šimkaus, neatmestina, kad vokiečiai ar lenkai atvers ir banko skyrių.

„Visai nenustebčiau, jei po kelių metų atstovybės virs kita forma“, – svarstė Lietuvos banko vadovas.

Šiuo metu Lietuvos bankų sektoriuje veikia 18 dalyvių, o didžiąją rinkos dalį užima „Swedbank“, SEB ir „Luminor“.

