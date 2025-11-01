Kalėdinės mugės šurmulys sugrįžta į „Megą“

„Dažnai Kalėdų laukimas tampa lenktynėmis su laiku. Vis dėlto norime, kad šventės būtų lėtos – tokios, kurias galima pajusti, o ne tiesiog prabėgti. Šventinę nuotaiką „Megoje“ pradedame kurti anksti, kad visi spėtume pasimėgauti kvapais, šviesomis, skoniais, o dovanas išsirinktume gerai apgalvoję ir neskubėdami“, – sakė prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovas Laimis Binderis.
Kalėdinė mugė įsikurs po atviru dangumi – promenadoje prieš pat centrinį „Megos“ įėjimą. Čia kvepės šviežiais kepiniais, žolelių arbatomis, prieskoniais, taip pat bus galima įsigyti gardėsių kasdieniam ar šventiniam stalui. Čia bus galima paragauti ir įsigyti DREAM FOOD siūlomų gurmaniškų alyvuogių, sveikatinančių gėrimų ir arbatų, „Norvelina“ pristatys kaimiškus rūkytus mėsos gaminius. Šventinės nuotaikos įneš „Flores Vireti“ namelis, kuriame bus galima įsigyti rankų darbo advento vainikų, žvakių ir kalėdinių kompozicijų.
Gardžių kvapų kupiną kampelį kurs „Traškio gėrybės“, siūlančios rūkytą žuvį, įvairius pagardus ir padažus. „Medaus sala“ kvies paragauti ūkininko medaus, nacionalinės kokybės ženklo gaminių, bičių duonelės, pikio, žiedadulkių, gabalinio medaus ir įsigyti vaško žvakių. Ieškantieji originalių dovanų turėtų užsukti pas „Garage Prints LT“ – čia bus galima rasti unikalių 3D dovanų.
Sūrio mėgėjams patiks „Baltijos šalių sūriai“, prekiaujantys fermentiniais, brandintais ir rankų darbo sūriais – nuo klasikinio karvių pieno iki pagardintų pestu, česnakais, dilgėle ar trumais. Išskirtinių rankų darbo stiklo suvenyrų ir dovanų pasiūlys „Blooming Glass Art“, tarp jų – 2026-ųjų simbolio – Žirgo – statulėlė. Tradicinių skonių mėgėjai galės apsilankyti Radviliškių dvaro kepykloje, kur siūloma tautinio ir kulinarinio paveldo duona bei pyragai, garsusis šimtalapis ir sviestiniai sausainiai. Saldžiam poilsiui – „Mindaugo spurgytės“, kur vietoje kepamos autentiškos kvapniosios rankų darbo varškės spurgytės. O tikrą senųjų tradicijų skonį primins „Kaimiškas alus“, siūlantis nepasterizuotą pilstomą alų ir kvapnią duonos girą.
Šventinė prekyba vyks ne tik lauko mugėje, bet ir pačiame prekybos centre. Vos įžengus pro pagrindinį jo įėjimą, lankytojus pasitiks mados, stiliaus, skonių ir dovanų oazė. Joje bus galima rasti visko: rankų darbo karamelės, megztų pirštinių, šalikų ir kepurių visai šeimai, odos ir alpakos vilnos gaminių, juvelyrikos dirbinių, parfumerijos, korėjietiškos kosmetikos, džiovintų vaisių, prieskoninių žolelių, sojų žvakių, natūralių kvapų namams ir automobiliams, kalėdinių dekoracijų ir aksesuarų, laisvalaikio dovanų ir kt.
„Tikimės, kad čia kiekvienas ras daiktą, kvapą ar skonį, primenantį vaikystės Kalėdas, galės pasirūpinti ne tik dovanomis artimiesiems, draugams ar kolegoms, bet ir šventinėmis detalėmis savo namams“, – sakė L. Binderis.
Jaukių žiemos aksesuarų mėgėjams patiks „Knitas“, siūlantis šiltas pirštines, šalikus ir kepures visai šeimai, ypač vaikams. „Woolandas“ pristatys įvairius vilnos gaminius, tinkamus ir dovanoms, ir kasdienai.
„Pegasas“ pakvies į erdvę, kurioje Kalėdos kvepia knygomis, dovanomis ir žaidimais visai šeimai. Saldų kampelį sukurs „Lai sąla“, siūlanti karamelę ir jos gaminius, o „Odeina“ kvies išsirinkti odos gaminių ir stilingų diržų. Minkštumo ir šilumos suteiks „Alpacos dreams“, prekiaujanti alpakos vilnos gaminiais. Kalėdinę nuotaiką papildys „Flores Vireti“, siūlanti saldumynus, kalėdines dekoracijas ir aksesuarus. Natūralių produktų gerbėjai galės užsukti pas „Šerkšno medų“, kur ras bičių medaus produktų – nuo klasikinio medaus iki kitų bičių avilio gėrybių.
Kvapais ir grožiu pasirūpins „Krispo“, siūlanti parfumeriją, kosmetiką ir namų kvapus, bei „Victoria Crown“, pristatanti korėjietišką kosmetiką. „Chai Chai“ lankytojams pasiūlys arbatžolių, prieskonių, saldumynų ir džiovintų vaisių, o „Mamos kepiniai“ – gardžių konditerijos gaminių.
Tiems, kurie rūpinasi automobiliu, pravers „Detailer Place“ – čia bus galima įsigyti automobilių švaros priemonių. Ieškantieji išskirtinės dovanos turėtų aplankyti „GG Unique“, siūlančią rankų darbo juvelyriką. Namų jaukumui kurti puikiai tiks „Kam Kam“ gaminiai – namų, automobilio ir spintos kvapai, žvakės, dekoruoti džiovinti augalai bei veltinio padėkliukai. Galiausiai „Hapė“ siūlys kruopščiai kurtus rankų darbo aksesuarus, kurie taps išskirtine dovana artimam žmogui.
Lauko ir vidaus kalėdinė mugė šurmuliuos iki pat Naujųjų.
