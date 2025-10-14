„Kesko Senukai“ pradeda intensyvų plėtros etapą Baltijos šalyse: ieško partnerių tinklo plėtrai

„Tinklo plėtra yra natūralus ir strategiškai pamatuotas žingsnis. Turime ilgametę darbo patirtį DIY sektoriuje nuo kokybiškos apsipirkimo patirties kūrimo iki modernių, šiuolaikiškų prekybos centrų vystymo“, – sakė „Senukų“ grupės prezidentas Artūras Rakauskas.
Pasak jo, šiuo metu vykdomas aktyvus lokacijų atrankos etapas. Svarstomi įvairaus dydžio objektai – nuo 5 tūkst. kv. metrų ploto mažesniuose miesteliuose iki 25 tūkst. kv. metrų didmiesčiuose.
Be prekybos tinklo plėtros, „Kesko Senukai“ artimiausiu metu planuoja ir naujas investicijas bei partnerystės kryptys. Bendrovė investuos į nekilnojamojo turto projektus, plės veiklą franšizės pagrindu ir įsigys naujus mažmeninės prekybos verslus Baltijos regione.
„Pirmasis naujos plėtros objektas iškils Estijoje, Tartu mieste. Tai bus pirmasis žingsnis intensyvaus augimo etape, kurį planuojame išplėtoti visose trijose Baltijos šalyse“, – teigė A. Rakauskas.
Šiuo metu „Kesko Senukai“ tinklą sudaro 94 parduotuvės, veikiančios tiek nuosavybės, tiek franšizės principu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Bendrovei taip pat priklauso elektroninės prekybos įmonė „Kesko Senukai Digital“, valdanti šešias e. parduotuves: „Senukai.lt“, „1A.lt“, „K-Senukai.lv“, „1A.lv“, „K-Rauta.ee“ ir „1A.ee“.
Kviečiami nauji partneriai
Plėtra atveria naujas galimybes NT vystytojams, franšizės partneriams ir investuotojams. Įmonė ieško tiek ilgalaikės nuomos, tiek įsigijimo projektų visame Baltijos regione.
„Kviečiame partnerius jungtis į bendrą augimo etapą. Esame atviri ilgalaikėms, abipusiai naudingoms partnerystėms – tiek nekilnojamojo turto srityje, tiek vystant franšizės tinklą“, – pabrėžia „Kesko Senukai“ turto valdymo direktorius Baltijos šalims Tadas Gailiūnas
„Kesko Senukai“ – pirmaujantis Baltijos šalių mažmeninės prekybos tinklas, siūlantis statybos, remonto, buities ir technikos prekes. Tinklo tikslas kurti šiuolaikišką, į klientą orientuotą apsipirkimo patirtį ir diegti inovacijas tiek fizinėje, tiek elektroninėje prekyboje.
Dėl partnerystės galimybių kreiptis galite el. paštu: [email protected].
