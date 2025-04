Advokatams ginče su „Belaruskalij“ Vyriausybė skyrė dar pinigų: suma įspūdinga

Susisiekimo ministerijos prašymu lėšos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų skirtos advokatų kontorai „Ellex Valiūnas ir partneriai“ už pernai spalį–gruodį suteiktas paslaugas, įskaitant atsiskaitymą su jos partnere – pasaulyje žinoma Londono advokatų kontora „Covington & Burling“.

Pernai kovą Vyriausybė advokatų paslaugoms šiame ginče jau skyrė 320 tūkst. eurų.

Kaip anksčiau rašė BNS, „Belaruskalij“ pernai gruodžio 2-ąją arbitražui pateikęs ieškinį prieš Lietuvą, reikalauja jos atlyginti 12,09 mlrd. JAV dolerių žalą, tai oficialiai patvirtino nuolatinio arbitražo teismas (angl. Permanent Court of Arbitration, PCA).

Tuomet Susisiekimo ministerija teigė nesutinkanti su visais jame pateiktais kaltinimais ir savo argumentus pateiks arbitražui.

„Belaruskalij“ 2023 metų spalį prieš Lietuvą pradėjo investicinio arbitražo procesą Vyriausybei 2022 metų sausį negaliojančia pripažinus „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ krovinių gabenimo sutartį – nuo tų metų vasario 1-osios kalio trąšų gabenimas per Lietuvą buvo sustabdytas.

Pernai kovą Vyriausybė advokatų paslaugoms šiame ginče jau skyrė 320 tūkst. eurų.

Baltarusijos trąšų milžinė teigia, kad sutartis nutraukta neteisėtai ir galimai pažeidžiant 1999 metais Lietuvos ir Baltarusijos pasirašytą dvišalę sutartį dėl investicijų skatinimo ir apsaugos, bei reikalauja atlyginti padarytą žalą.

„Belaruskalij“ tranzitas nuo sienos su Baltarusija iki Klaipėdos uosto vyko ilgiau nei dešimtmetį ir turėjo tęstis iki 2023 metų pabaigos, tačiau buvo nutrauktas 2022 metų vasario 1-ąją, Vyriausybei patvirtinus, jog iki 2023 metų pabaigos turėjusi galioti sutartis tarp „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ neatitinka šalies saugumo interesų.

„Belaruskalij“ trąšas uoste krovė verslininko Igorio Udovickio ir „Belaruskalij“ kontroliuojamas Birių krovinių terminalas, kurio 30 proc. akcijų turi „Belaruskalij“.

Krovinių vežimo geležinkeliais įmonė „LTG Cargo“ per metus perveždavo apie 11 mln. tonų „Belaruskalij“ trąšų.

Udovickio „Hasenberg“ ginče su Lietuva Vyriausybė advokatams skyrė 100 tūkst. eurų

Klaipėdos uosto krovos bendrovės Birių krovinių terminalas (BKT) akcininkei – Igorio Udovickio netiesiogiai kontroliuojamai Šveicarijos bendrovei „Hasenberg“ pradėjus tarptautinį arbitražą prieš Lietuvą, Vyriausybė trečiadienį skyrė daugiau nei 100 tūkst. eurų advokatų išlaidoms.

Susisiekimo ministerijos prašymu iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų skirta 108,1 tūkst. eurų advokatų kontorai „Ellex Valiūnas ir partneriai“ bei jos partnerei – JK advokatų kontorai „Allen Overy Shearman Sterling“ už 2024 metų lapkričio–gruodžio mėnesiais suteiktas paslaugas.

Ministerija BNS pranešė, jog „Hasenberg“ pretenzijas Lietuvai reiškia nuo 2022 metų, o pernai spalį buvo gautas jos pranešimas apie arbitražą.

„Šiuo metu formuojamas arbitražo teismas. Kol arbitražo teismas nėra suformuotas ir nenuspręsta dėl arbitražui taikomų reikalavimų, daugiau komentarų pateikti negalime“, – komentare BNS teigė ministerija.

Portalas lrt.lt remdamasis šaltiniais šių metų sausį skelbė, jog bendrovės priskaičiuota tariama žala siekia 15 mlrd. eurų.

Anot jo, „Hasenberg“ bandys įrodyti, esą Lietuva pažeidė 1992 metų Lietuvos ir Šveicarijos konfederacijos sutartį dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos.

Be to, „Hasenberg“ nori įrodyti, kad sustabdžiusi Baltarusijos koncerno „Belaruskalij“ kalio trąšų tranzitą per Lietuvą valstybė neva sukėlė žalą „Hasenberg“ ir kitai I. Udovickio bendrovei „Gargždų geležinkelis“, kad šių veiksmų neva ėmėsi neteisėtai, tai esą lemia trąšų ir maisto trūkumą Afrikoje ir Lotynų Amerikoje, kad Lietuva neturėtų laikytis Europos Sąjungos sankcijų, nes tarp Šveicarijos ir Lietuvos galioja dvišalė sutartis dėl investicijų, rašė lrt.lt.

Galutinis „Hasenberg“ naudos gavėjas yra I. Udovickis, kuriam priklauso 100 proc. Latvijos bendrovės „Fortis Asset Management“, valdančios „Hasenberg“, akcijų.

Vyriausybė 2019 metais Birių krovinių terminalą yra pripažinusi neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų.

Daug metų trukęs „Belaruskalij“ trąšų tranzitas per Lietuvą ir konkrečiai per BKT nutrauktas po to, kai vyriausybinė strateginių įmonių sandorius tikrinanti komisija, o vėliau ir Vyriausybė nutarė, jog Baltarusijos įmonės sutartis su „Lietuvos geležinkeliais“ neatitinka šalies saugumo interesų. 2022 metų kovo pradžioje „Belaruskalij“ sankcijas pritaikė ES.

I. Udovickis 5 proc. BKT akcijų valdo tiesiogiai ir 65 proc. – netiesiogiai, per „Hasenberg“. 30 proc. BKT akcijų taip pat valdo „Belaruskalij“.