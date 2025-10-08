Registrų centras: NT mokestį, tikėtina, mokės gerokai mažiau žmonių

Registrų centro Turto vertinimo valstybės reikmėms skyriaus vadovė Lina Kanišauskienė teigė, kad visoje Lietuvoje yra apie 3,3 tūkst. statinių, kurių vertė – daugiau nei 450 tūkst. eurų.
„Tame skaičiuje yra ir sutuoktinių, kurie valdo tą turtą, tai tas skaičius sumažėtų dar“, – LRT radijui teigė L. Kanišauskienė.
„Jei žiūrėtume per savivaldybes, 80 proc. tokio turto yra Vilniaus mieste, kitas turtas Palangos mieste, Neringoje, Klaipėdos mieste, Kaune, Vilniaus rajone ir pavieniai objektai kitose savivaldybėse“, – teigė ji.
Pagal naują tvarką, už pirmąjį būstą mokės tik brangesnio nei 450 tūkst. eurų vertės būsto savininkai, o bendrasavininkiai – brangesnio nei 900 tūkst. eurų.
Jeigu savivaldybė iki 2025 metų gruodžio nenustatys pagrindinio būsto mokesčio tarifo, 2026 metais galios 0,1 proc. tarifas daliai, viršijančiai 450 tūkst. eurų.
Antras ir paskesnis turtas bus apmokestinamas 0,2–1 proc. tarifais nuo 50 tūkst. eurų vertės: 50–200 tūkst. eurų vertės – 0,2 proc., 200–400 tūkst. eurų – 0,4 proc., 400–600 tūkst. eurų – 0,6 proc., 0,6–1 mln. eurų – 0,8 proc., o brangesnis negu 1 mln. eurų – 1 proc. tarifu.
Naujausi komentarai