Dalyje Lietuvos magistralių šaltuoju sezonu bus greičio ribojimo išimčių

Kaip penktadienį pranešė Susisiekimo ministerija, leistiną greitį minėtose atkarpose reguliuos intelektinės transporto sistemos – kelių oro sąlygų stotelės, kintamos informacijos ženklai ir vaizdo kameros.
Remiantis surinktais duomenimis bus nustatomas optimalus greitis pagal oro ir kelio būklę, o kintantis greičio ženklas bus atvaizduojamas keliuose esančiuose ekranuose.
Pasak ministerijos, kelio dangai esant sausai, oro temperatūrai – teigiamai, bus leidžiama važiuoti iki 130 km/val. Sningant, dangai esant slidžiai, temperatūrai – neigiamai, greitis bus mažinamas iki 110 km/val. ar labiau.
Informacija iš kelių oro sąlygų stotelių bus atnaujinama kas 5–10 minučių. Bent vienam parametrui neatitikus reikalavimų, maksimalus leistinas greitis automatiškai bus sumažintas.
Galimybė taikyti tokį dinaminį greičio reguliavimą egzistuoja magistralėje A1 tarp Vilniaus ir Kauno bei automagistralėje A5 nuo Garliavos iki Marijampolės.
Šiuo metu 130 km/val. greičio režimas galioja tik šiltuoju laikotarpiu, nuo balandžio 1 iki lapkričio 1 dienos. Susisiekimo ministerija ir valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“ skelbia siekiančios, kad vairuotojai galėtų važiuoti pagal realias eismo sąlygas.
„Dabar žiemos švelnesnės, todėl jas galime išnaudoti koreguojant greičio apribojimus be jokių papildomų kaštų. Jei oro sąlygos geros, vairuotojai galės važiuoti greičiau ir sutrumpinti kelionės laiką tarp dviejų didžiausių šalies miestų. Tai bandomasis projektas, ir šią naujovę vairuotojai galės išbandyti jau nuo lapkričio 1 dienos“, – pranešime cituojamas susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Ministerijos teigimu, planuojama dinaminį greičio reguliavimą toliau diegti iki Klaipėdos ir iki Lenkijos sienos. Iki metų pabaigos „Via Lietuva“ parengs planą, kuriuose kelių ruožuose ir kiek tokių intelektinių transporto sistemų turėtų atsirasti.
Valstybinės reikšmės keliuose veikia 170 kelių oro sąlygų stotelių, kurios realiu laiku renka ir perduoda duomenis apie oro sąlygas ir kelio dangos būklę.
A1 kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda įrengti 49 kintamos informacijos ženklų postai, A5 kelyje Kaunas–Marijampolė–Suvalkai – 25, A17 Panevėžio aplinkkelyje – 24. Juose atvaizduojami greičio ribojimų ir įspėjamieji kelio ženklai, kurių vairuotojai privalo laikytis.
Pasak ministerijos, dinaminė greičio reguliavimo sistema sėkmingai taikoma Vokietijoje, su kurios ekspertais bendradarbiaujant parengti greičio didinimo ir mažinimo kriterijai.
Naujausi komentarai