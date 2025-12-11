 „Regitra“ įspėja: neužkibkite ant sukčių kabliuko

„Regitra“ įspėja: neužkibkite ant sukčių kabliuko

2025-12-11 10:33
ELTOS inf.

Pastaruoju metu socialiniuose tinkluose padaugėjo sukčių siūlymų įsigyti vairuotojo pažymėjimą be egzaminų ir mokymų. Dažniausiai į sukčių pinkles dėl kalbos barjero ir teisinių žinių stokos įkliūva Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai, pranešė „Regitra“.

„Regitra“ įspėja: neužkibkite ant sukčių kabliuko / D. Labučio / ELTOS nuotr.

„Regitros“ duomenimis, iki šių metų gruodžio buvo gauti 28 pranešimai iš asmenų, norėjusių pasitikrinti vairuotojo pažymėjimo legalumą. Be to, fiksuota 10 atvejų apie siūlymus įsigyti arba susigrąžinti vairuotojo pažymėjimą socialiniuose tinkluose.

„Regitros“ Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus vadovas Andrius Liutkevičius pabrėžia, kad dažniausiai sukčiai veikia per netikras „Facebook“ paskyras ar grupes.

„Sukčiai yra įvaldę įvairias manipuliacijos formas: skubina pirkėjus, kviečia naudotis įvairiomis programėlėmis, žada legalizuoti ar įvesti duomenis į „Regitros“ sistemą. Norime priminti visiems klientams, kad Lietuvoje legalius vairuotojo pažymėjimus išduoda tik „Regitra“, – pranešime sakė A. Liutkevičius.

Pasak jo, dažniausiai į sukčių pinkles pakliūva trečiųjų šalių piliečiai, kurie, kad gautų galiojantį vairuotojo pažymėjimą, privalo laikyti teorijos ir vairavimo egzaminus.

„Pastebime, kad dalis sukčių taikosi būtent į užsieniečius, kurie dar nespėjo perprasti vietinės sistemos. Žmogus nežino, kas Lietuvoje yra teisėta, o kas ne, todėl lengviau patiki klaidinančiais pasiūlymais“, – pažymėjo A. Liutkevičius.

Siekiant apsaugoti užsieniečius, „Regitra“ pradeda visuomenės informavimo kampaniją „Nepirk vairuotojo pažymėjimo iš Jono“, kuri bus vykdoma keliomis kalbomis.

Šiame straipsnyje:
Regitra
sukčiai
netikri pažymėjimai
vairuotojo pažymėjimai
socialiniai tinklai

