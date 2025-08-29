 Kartais jie neišgirsta jokio „ačiū“: Vilnius kviečia rinkti metų mokytojus

2025-08-29 14:30
Pažįstate mokytoją, kuris išmokė skaityti pasaulį, o ne tik knygas, kuris leido klysti ir jumis tikėjo, kai patys netikėjote, siūlykite Vilniaus metų mokytojo apdovanojimams. Kaip ir kasmet, mokytojo dienos proga sostinė pagarbos mokytojams koncerte apdovanos dešimt miesto mokytojų ir du mokyklų vadovus.

„Mokytojas yra svarbiausia profesija. Šį darbą dirbantys žmonės koduoja Lietuvos ateitį. Jų pasišventimas, vertybės, profesionalumas lemia šalies ekonomiką, kultūrą, demokratijos būklę. Metų mokytojo vardas yra miestiečių įvertinimo už sunkų mokytojo darbą ir indėlį visam jaunųjų vilniečių gyvenimui simbolis“, – teigė Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.

Iki rugsėjo 15 d. metų mokytojo nominacijai gyventojai mokytojus gali nominuoti užpildydami elektroninę formą. Kiekvienas metų mokytojas ir du mokyklų vadovai šventinio koncerto metu spalį bus apdovanoti 1 tūkst.  eurų vertės dovanų čekiais, o projekto „Vilnius yra mokykla“ aktyviausieji taip pat sulauks pripažinimo.

Kandidatus Mokytojo vardui gauti gali siūlyti moksleivių tėvai, patys moksleiviai, ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai, tėvų, moksleivių organizacijos, miesto Tarybos nariai, vietos bendruomenės, socialiniai partneriai ir t. t.

Pernai metų mokytojo apdovanojimui nominuoti 94 pedagogai.

