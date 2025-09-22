Minint Tarptautinę dieną be automobilio, sostinėje – nemokamas viešasis transportas

Kaip pranešė savivaldybės įmonė „Judu“, šią dieną keliauti nemokamai bus galima visais sostinės autobusais, troleibusais bei elektriniais laivais.
„Darnus judėjimas – tai daugiau nei kelionės būdas. Tai sąmoningas pasirinkimas, kuriuo kiekvienas prisidedame prie švaresnės ir sveikesnės aplinkos. Kiekviena darni kelionė kuria miestą, kuriame norime gyventi mes ir mūsų vaikai“, – pranešime sakė „Judu“ vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė.
Be nemokamų kelionių, pirmadienio popietę vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami į dienai be automobilio skirtą diskusiją Vingio parke su žinomais žmonėmis. Pokalbis kvies susimąstyti, kad kiekvienas iš mūsų kasdien esame ir pėstieji, ir viešojo transporto keleiviai, ir dviratininkai, o kartais – automobilio vairuotojai.
Pokyčiai darnesnio Vilniaus link
Vilnius yra išsikėlęs ambicingą tikslą – iki 2030 m. 70 proc. visų kelionių mieste turi būti darnios. Jau nuo 2027 m. planuojama, kad viešojo transporto paslaugų apimtis išaugs iki 48 proc., bus įrengtos net 93 naujos stotelės, kad dar daugiau gyventojų galėtų patogiai pasiekti viešąjį transportą.
Tarptautinė diena be automobilio – tik viena iš progų priminti, kad viešasis transportas yra patogus būdas keliauti. Sostinėje viešuoju transportu nemokamai keliauti galima net 6 kartus per metus: Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Liepos 6-ąją, rugsėjo 22-ąją, Kalėdų eglės įžiebimo šventės metu bei per Naujųjų metų sutiktuves.
