Pasiūlymas iš sostinės: deklaruokite gyvenamąją vietą ir gaukite pinigų

Piniginė kompensacija bus skiriama pirmus dvejus metus po gyvenamosios vietos deklaracijos – išmoka sudarys 50 proc. sumokėto GPM, tačiau ne daugiau nei 500 Eur per metus.
Vilniečio dovanų rinkinį sudaro 10 vienkartinių 60 minučių trukmės Vilniaus viešojo transporto bilietų, 1 kelionės bilietas sostinės elektriniu laivu, 2 kvietimai į „Skalvijos“ kino centrą bei 1 kvietimas į Lazdynų baseiną.
Asmenys, norintys gauti tokį naudų paketą, turi deklaruoti savo gyvenamąją vietą Vilniuje, užpildyti specialią paraišką iki gruodžio 31 d. bei išlaikyti gyvenamąją vietą kalendorinius metus. Į paskatą gali pretenduoti tik pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie nebuvo registruoti sostinėje per pastaruosius dvejus metus.
Ką svarbu žinoti apie kiekvieną etapą:
Pirmas žingsnis – gyvenamosios vietos deklaracija
Deklaruokite gyvenamąją vieta ten, kur gyvenate. Tai gali būti: studentų bendrabutis (su nuomos sutartimi), nuomojamas butas ar namas (su savininko sutikimu arba turint nuomos / panaudos sutartį), gyvenamoji vieta pas artimuosius ar draugus (su jų sutikimu).
Jeigu nuomojamo būsto savininkas neleidžia deklaruoti gyvenamosios vietos, pirmiausia rekomenduojame su juo pasikalbėti, kad gyvenamosios vietos deklaravimas nesuteikia nuosavybės teisių – tai tik oficialus gyvenamosios vietos įregistravimas. Be to, pasibaigus nuomos sutarčiai ar esant poreikiui, būsto savininkas gali pats atšaukti nuomininko deklaruotą gyvenamąją vietą.
Jei turite nuomos arba panaudos sutartį, deklaravimo įstaigai (seniūnijai arba Vilniaus miesto savivaldybei) tereikia pateikti šią sutartį. Raštiško savininko leidimo papildomai nereikia. Taip pat nuomos sutartis neprivalo būti patvirtinta notaro, svarbu, kad ji būtų pasirašyta abiejų šalių.
Su sutartimi atvykus į seniūniją arba Savivaldybę, darbuotojai padės užpildyti deklaraciją ir ją patvirtins.
Detalias instrukcijas, kaip deklaruoti gyvenamąją vietą, rasite https://vilnius.lt/tapkvilnieciu puslapio apačioje.
Antras žingsnis – užpildyti paraišką dovanoms ir paskatai gauti
Pretenduojantiems į dovanų rinkinį ir finansinę paskatą taip pat reikia užpildyti specialią paraišką.
Joje jums reikės pateikti savo asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, el. pašto adresą, telefono numerį, su kuriuos esate prisijungę per „m. Ticket“ programėlę.
Pagal nurodytus kontaktus bus siunčiami dovanų rinkiniai. Dovanos bus siunčiamos nuo 2026 m. sausio 16 d. iki sausio 31 d., įsitikinus, kad vis dar gyvenate Vilniuje.
Trečias žingsnis – išlaikyti gyvenamąją vietą Vilniuje visus kalendorinius metus
Norint gauti finansinę paskatą, svarbu išlaikyti gyvenamąją vietą visus kalendorinius metus.
Išmokos bus mokamos dviem etapais:
Pirmoji dalis – iki 500 eurų. Ji bus apskaičiuota įvertinant 2026 m. sumokėtus mokesčius. Išmoka bus mokama tik tuo atveju, jei liksite deklaruotas Vilniuje nepertraukiamai mažiausiai iki 2026 m. gruodžio 31 d.
Antroji dalis – iki 500 eurų. Ji bus apskaičiuota įvertinant 2027 m. sumokėtus mokesčius. Išmoka bus mokama tik tuo atveju, jei liksite deklaruotas Vilniuje nepertraukiamai mažiausiai iki 2027 m. gruodžio 31 d.
Daugiau informacijos apie kampaniją – https://vilnius.lt/tapkvilnieciu
Naujausi komentarai