Paskelbė, iki kada Vilniaus oro uoste bus uždarytas kilimo tūpimo takas

Kaip jau rašyta, lapkričio 26 d. 13.43 val. Vilniaus oro uoste iš Varšuvos nusileidęs LOT avialinijų orlaivis, kurio skrydžio numeris – LO771, riedėdamas link aikštelės, nuslydo nuo riedėjimo tako.
Teigiama, kad keleiviai po incidento išlaipinti ir apie 14.13 val. pasiekė Vilniaus oro uosto terminalą. Jie atsiėmė bagažą ir išvyko iš oro uosto. Pirminėmis žiniomis, keleiviai incidento metu nenukentėjo.
„Vilniaus oro uosto kilimo tūpimo takas laikinai uždarytas iki 19 val.“, – trečiadienio popietę feisbuke skelbė Vilniaus oro uosto atstovai.
Keleiviai, kurių skrydžiai iš Vilniaus oro uosto turėjo vykti lapkričio 26 d. iki 19 val., kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos ir sekti informaciją apie skrydžius Vilniaus oro uosto svetainėje www.vno.lt.
