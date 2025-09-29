Prie VSAT vyko protestas dėl irakiečių deportacijos: ragina nesiųsti užsieniečių iš Lietuvos

Pasak akcijos iniciatorių, renginiu siekiama atkreipti dėmesį į neefektyvią migracijos politiką, kurios pasekmės ne tik nesustiprina valstybės saugumo, bet ir griauna jaunų žmonių gyvenimus, ardo šeimas ir pažeidžia tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus.
„Šie žmonės į Lietuvą atvyko 2021-aisiais. Priėmus sprendimą išsiųsti užsienietį į kilmės valstybę, mūsų pareigūnai tai turi padaryti kuo greičiau. Vis tik tai užtruko, ir per ketverius metus užsieniečiai čia spėjo susikurti gyvenimus — dirba, turi šeimas, dažnai su Lietuvos piliečiais, išmoko kalbą, moka mokesčius.
Todėl privalome atsižvelgti ne tik į galimas grėsmes jų kilmės valstybėje, bet ir į integraciją Lietuvoje. Po ketverių metų gyvenimo, vieną dieną sulaikomi ir išsiunčiami žmonės, kurie vis tiek turės teisę sugrįžti - dėl savo asmeninių ar darbinių ryšių čia. Deportuoti juos yra ir nehumaniška ir neracionalu“, — pranešime cituojamas „Sienos Grupės“ vadovas Mantautas Šulskus.
Organizacijos teigimu, prieš deportuojant užsieniečius, šalies institucijos turi tinkamai atlikti grėsmių vertinimą kilmės valstybėje, kitu atveju institucijų veiksmai pažeidžia tarptautinėje teisėje įtvirtintą negrąžinimo principą, draudžiantį grąžinti asmenis į šalį, kurioje jiems gresia persekiojimas, kankinimas ar kita rimta grėsmė gyvybei ar sveikatai.
Rugsėjį iš Lietuvos jau buvo deportuotas čia dirbantis ir šeimą išlaikęs Kamerūno pilietis, nors kitą dieną po skuboto išsiuntimo įsiteisėjo teismo sprendimas panaikinti užsieniečio deportaciją.
Naujausi komentarai