Vilniuje dėl įtartino skraidančio objekto nenusileido „airBaltic“ lėktuvas iš Talino

Kaip portalui „Delfi“ sakė Lietuvos oro uostų atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas, Vilniaus oro uosto vienas iš aviacijos saugumo specialistų pranešė apie įtariamą skraidantį objektą virš oro uosto.
Apie tai informuota „Oro navigacija“, buvo priimtas sprendimas kuriam laikui stabdyti skrydžius, kol bus patvirtinta informacija.
„Operacijoje dalyvavo ir kitos tarnybos, kurios jokio objekto neužfiksavo, todėl Vilniaus oro uosto veikla buvo atnaujinta“, – teigė T. Vasiliauskas.
Informacija apie įtariamą objektą gauta apie 21 val. Po pusvalandžio, apie 21.30 val. visi skrydžiai vėl buvo atnaujinti.
„airBaltic“ lėktuvas Vilniuje turėjo tūpti 21.45 val. Vėliau jo nusileidimo laikas buvo nurodytas 23 val., bet tuo metu oro uosto interneto svetainėje buvo skelbiama, kad lėktuvo vis dar laukiama.
