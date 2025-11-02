 Vilnius įžiebė savo pagrindinę Kalėdų eglę

2025-11-29 20:39
Vilnius šeštadienio vakarą įžiebė savo pagrindinę Kalėdų eglę.

Sostinėje vykusioje šventėje Katedros aikštėje koncertavo žinomi Lietuvos atlikėjai, scenoje su jais pasirodė vaikų ir suaugusiųjų chorai.

„Paminint Europos Kalėdų ir Europos Žaliosios sostinės titulus, šiemet ir eglutė, ir visas miestas puošiasi gausiais šviesų spindesiais ir miško motyvais. Jie simbolizuoja tai, kas paprasta, laikui nepavaldu ir neįperkama – drauge puoselėjamos tradicijos, akimirkos su artimaisiais, draugystė“, – pranešime sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

„Laukdami gražiausių metų švenčių raginame vilniečius ir miesto svečius sustoti, skleisti šviesą ir gerumą, nestokoti rūpesčio, meilės ir laiko tiems, kurie aplink. Nepamirškime, kad didžiausias Kalėdų stebuklas slypi mūsų pačių širdyse“, – pridūrė jis.

Pagrindinei Vilniaus Kalėdų eglei parinktas klasikinis įvaizdis. Šiemet ji pastatyta ant konstrukcijos, kuria pakilus bus galima pasivaikščioti aplink šventinį medį, nusifotografuoti.

