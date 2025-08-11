Į avariją patekęs Adomas Bužinskas: dabar galiu pasidalinti, kaip rimta čia buvo

„Incidentas su motociklu buvo kiek dramatiškesnis, nei galėjo pasirodyti iš pirmojo mano įrašo, tačiau tik pravizitavęs visus gydytojus dabar galiu pasidalinti, kaip rimta čia buvo.
Dviratėmis transporto priemonėmis važinėju nuo tada, kai legaliai galėjau tą daryti, tad rizikas kelyje jau suvokiu pakankamai gerai. Visada būnu su pilna moto apranga ir šalmu. Būtent tai šįkart ir užkirto kelią baisesniems scenarijams. Kas mėgsta su šortukais ir marškinėliais prasipūsti ramiai, galiu parodyti, kaip atrodo mano apranga.
Bentliui mane nuskynus, skridau per kelias juostas į priešpriešinį eismą. Atmerkus akis pirma mintis buvo, kaip atrodau aš, jei taip prastai atrodo automobilis. Supratęs, kad galiu judinti kojų ir rankų pirštus, pagalvojau, kad nėra taip viskas ir blogai. Bandžiau stotis, kad vairuotojui ramiai išdėstyčiau, ką manau apie šią situaciją, bet pribėgę žmonės liepė gulėti. Šiaip žmonių reakcija buvo pavyzdinė – pagirdė vandeniu, paklausinėjo, ar žinau savo vardą, amžių ir iškvietė pagalbą. Net medikė iš šalia esančio buto atbėgo manęs prižiūrėti, kol pasirodys greitoji. Tokia žaibiška reakcija tuo metu buvo labai svarbi – todėl noriu dar kartą jiems padėkoti. Geri tie vilniečiai.
Greitoji atvyko greitai, supakavo, suleido morfino ir išvežė. Dėl morfino tapau itin bendraujantis, tad medikų pasiteiravau, ar nesu labai gabalais išėjęs – atsakė, kad keista, jog po tokios avarijos iš viso yra ką gydyti. Laimės kūdikis. Atvežė tiesiai į reanimaciją. Kai po kompiuterinės tomografijos ir echoskopijų gydytojų tempas kiek sulėtėjo – supratau, kad ramu, teks dar visiems mane pakentėti.
Diagnozė – riešo lūžis, beveik pilnas užpakalinio ir visiškas vidinio kelio raiščio plyšimas, priekinio raiščio patempimas. Stabilumo kelio sąnaryje – praktiškai nulis. Taip pat dalinai plyšo du šlaunies raumenys. Bet tik tiek. Ir tai – stebuklas. Matyt didesnis šansas yra „Teleloto“ laimėti aukso puodą.
Ir dar kartą – didelis ačiū medikams: Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės – RVUL personalui, greitosios pagalbos komandai ir visiems, kurie tą dieną profesionaliai dirbo savo darbą. Teko išbandyti ir atnaujintą Lazdynų priėmimo skyrių – kokybės kontrolė iš paciento pusės praeita.
Ačiū visiems, kurie parašėte, paskambinote ir pakėlėte nuotaiką. Šiandien jau grįžau į ofisą, nusimato nemažai reabilitacijos, bet džiaugiuosi, kad rugpjūčio 5 d. galėsiu švęsti antrą gimtadienį.
P.S. Viešas atsiprašymas žmonos Rasos už tokį, sakyčiau, nenuobodų gyvenimą, kurį tenka gyventi su manimi. Amžinai dėkingas“, – feisbuke rašė A. Bužinskas.
Primename, kad liepos 5 d. Vilniaus centre automobilis susidūrė su motociklu, per avariją nukentėjo motociklu vykęs Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius A. Bužinskas.
