Donaldas Trumpas sako, kad jis ir Vladimiras Putinas susitarė surengti derybas Budapešte

Tačiau kol kas daugiau detalių apie būsimą susitikimą Vengrijos sostinėje D. Trumpas nepateikė.
Tai būtų antrasis D. Trumpo ir V. Putino susitikimas nuo tada, kai sausio mėnesį respublikonas grįžo į Baltuosius rūmus.
Rugpjūčio viduryje Aliaskoje įvyko aukšto rango D. Trumpo ir V. Putino derybos, neatnešusios pažangos siekiant taikos Ukrainoje.
„Manau, kad šios dienos pokalbis telefonu padarė didelę pažangą“, – pareiškė JAV prezidentas.
D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė, kad susitikimas Budapešte bus skirtas įvertinti, ar įmanoma užbaigti daugiau nei trejus metus trunkančią Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.
Pasak jo, šis karas yra gėdingas.
Baltųjų rūmų šeimininkas pridūrė, kad aukšto rango JAV ir Rusijos pareigūnai, įskaitant JAV valstybės sekretorių Marco Rubio (Marką Rubiją), kitą savaitę surengs „pradinius susitikimus“. Tačiau daugiau informacijos šiuo klausimu prezidentas nepateikė.
Pastaraisiais mėnesiais D. Trumpas buvo gana priešiškas Maskvos atžvilgiu, neslėpdamas augančio nusivylimo V. Putinu, kartu reikšdamas paramą Ukrainai, nuo 2022 metų kovojančiai su Rusijos invazija.
Tačiau, kaip manoma, šie naujausi D. Trumpo komentarai žymi naujausią netikėtą posūkį jo santykiuose su Kremliaus šeimininku.
D. Trumpo ir V. Putino pokalbis įvyko likus dienai iki respublikono derybų su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
