Klaipėdą sudrebino motociklų variklių gausmas

Šiemet piliavietės aikštė sutalpino apie 700 motociklų. Žiūrovai bandė aprėpti akimis šį reginį nuo pilies gynybinių pylimų, vaikštinėjo po aikštę, gėrėdamiesi motociklų įvairove, fotografavo renginio dalyvius, apžiūrinėjo motociklininkus.
Atrodė, kad šie daugiausiai juodais rūbais vilkintys vyrai ir moterys yra kitokie. Gal jų rūbai ar avalynė vertė juos vaikščioti ypatingai, palengva, truputį linguojant į šonus. Didesnio jų dėmesio sulaukė tik motociklai, jų detalės ir sutikti pomėgio broliai bei seserys. Į šiuos žmones nukreipti fotoaparatų objektyvai netrikdė ypatingos nuotaikos.
Kasmet į sezono uždarymą susirenkantys motociklininkai puikuojasi vis brangesniais plieno žirgais. Jais važinėja vis daugiau moterų. Skirtingai nuo vyrų, jos nebijo pasipuikuoti ekstravagantiškais šalmais ar rūbais.
Renginyje žadėta nemažai pramogų, bet panašu, kas susitikti pažįstamus ir užmegzti naujas pažintis, pasižvalgyti į kitų bei parodyti savo motociklus dalyviams kur kas įdomiau nei žaisti žaidimus.
Į klubus susibūrę baikeriai buvo nesunkiai atskiriami minioje, mat buvo pasipuošę savo klubų emblemomis.
Būtent klubų nariams patikėta vesti motociklininkų koloną Klaipėdos gatvėmis. Policininkai pasistengė užtikrinti, kad kolona Taikos prospektu ir atgal į piliavietę riedėtų saugiai.
Žiūrovai su šypsenomis ir neslepiamu pavydu stebėjo griaudėjančią motociklų virtinę.
Organizatoriai vylėsi, kad visi motociklininkai saugiai važiuos Klaipėdos gatvėmis ir po renginio sveiki grįš namo.
Naujausi komentarai