Kviečiame teikti kandidatus „Metų socialinio darbuotojo“ ir „Metų socialinio partnerio“ premijoms

Šios premijos skirtos įvertinti ir pagerbti žmonėms, kurių išskirtiniai pasiekimai ir nuoširdus indėlis kuria geresnę bendruomenės ateitį.
Metų socialinio darbuotojo premija skirta įvertinti savivaldybės teritorijoje veikiančių įstaigų ir organizacijų darbuotojų, dirbančių socialinį darbą, veiklos rezultatams ir skatinti iniciatyvai bendruomeninėje veikloje socialinio darbo srityje.
Metų socialinio partnerio premija skirta skatinti savivaldybės teritorijoje veikiančių juridinių ir fizinių asmenų siekiui prisidėti savo indėliu socialinio darbo srityje.
Kandidatų siūlymus būtina pateikti iki 2025 m. rugsėjo 1 d. (imtinai) registruotu paštu arba elektroniniu paštu [email protected] (laiško pavadinime nurodyti: „Teikimas 2025 metų socialinio darbuotojo premijai“ ir „Teikimas 2025 metų socialinio partnerio premijai“), arba perduoti (užklijuotuose vokuose, ant kurių turi būti užrašyta: „Teikimas 2025 metų socialinio darbuotojo premijai“ ir „Teikimas 2025 metų socialinio partnerio premijai“) tiesiogiai Savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriui, adresu: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Raginame visus aktyviai dalyvauti ir teikti paraiškas (pasiūlymus), kad galėtume kartu pagerbti tuos, kurie savo darbu kuria geresnį pasaulį!
Informacija teikiama el. p. [email protected], tel. +370 616 83353, el. p. [email protected], tel. +370 617 28337.
