 Minint Čiurlionio gimimo metines, Palangoje bus atidengtas meninis akcentas

Minint Čiurlionio gimimo metines, Palangoje bus atidengtas meninis akcentas

2025-09-28 09:36
BNS inf.

Šiemet minint kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines, kopose ties R. Baden-Povelio ir Meilės alėjų sankirta bus atidengiamas kūrėjui skirtas meninis akcentas.

Minint Čiurlionio gimimo metines, Palangoje bus atidengtas meninis akcentas
Minint Čiurlionio gimimo metines, Palangoje bus atidengtas meninis akcentas / Organizatorių nuotr.

Kaip pranešė savivaldybė, renginyje skambės kompozitoriaus kūriniai, juos atliks menininko provaikaitis Rokas Zubovas ir Palangos kamerinis choras.

Meninis akcentas, skirtas M. K. Čiurlioniui, vainikuos kurorte šiemet vykstančius jubiliejaus minėjimo renginius.

Kaip rašė BNS, šie metai yra paskelbti M. K. Čiurlionio metais. Kadangi menininkas yra gimęs rugsėjo 22 dieną, praėjusį savaitgalį ir pirmadienį Lietuvoje bei užsienyje surengta per 200 jam skirtų kultūrinių edukacijų ir renginių.

Lietuvių dailininkas, kompozitorius, kultūros veikėjas M. K. Čiurlionis gimė 1875 metų rugsėjo 22 dieną Senojoje Varėnoje. Jis mirė 1911-ųjų balandžio 10-ąją netoli Varšuvos, palaidotas Rasų kapinėse Vilniuje.

M. K. Čiurlionis laikomas žinomiausiu šalies menininku, sukūrusiu eilę tapybos, grafikos kūrinių. Jo muzikos palikimą sudaro simfoninė, chorinė ir fortepijoninė muzika, kūriniai styginių ansambliams ir vargonams.

Šiame straipsnyje:
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo metinės
meninis akcentas
Palanga

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų