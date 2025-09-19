 „Žvaigždučių vilties bėgime“ – net tūkstantis dalyvių iš visos Lietuvos

„Žvaigždučių vilties bėgime“ – net tūkstantis dalyvių iš visos Lietuvos

2025-09-19 16:30
Klaudija Audickaitė

Klaipėdoje vyko jubiliejinis jau dešimtą kartą surengtas „Žvaigždučių vilties bėgimas“, subūręs daugiau nei tūkstantį dalyvių iš visos Lietuvos.

Gausybė: jubiliejinis „Žvaigždučių vilties bėgimas“ subūrė daugiau nei tūkstantį dalyvių. Ceremonija: bėgimo pradžią paskelbė renginio iniciatoriai ir svečiai.

Šventę tradiciškai organizavo Klaipėdos „Medeinės“ mokykla kartu su socialinės integracijos bendruomene „Vilties miestas“.

Į bėgimo renginį jungėsi ir LDK Butigeidžio dragūnų bataliono kariai, Klaipėdos mokyklų mokiniai, pedagogai bei svečiai iš kitų Lietuvos miestų.

„Sveikinu visus, susirinkusius į jau tradicija tapusį „Vilties bėgimą“. Mums nepaprastai džiugu, kad mūsų gretos gausėja. Šis renginys yra ne apie įveiktą trasą, o apie bendrystę bei draugystę – juk ji primena kiekvieno žmogaus buvimo prasmę“, – pažymėjo Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos direktorė Kristina Mockevičienė.

Ceremonija: bėgimo pradžią paskelbė renginio iniciatoriai ir svečiai.
Ceremonija: bėgimo pradžią paskelbė renginio iniciatoriai ir svečiai. / K. Audickaitės nuotr.

Šis renginys – ne tik sporto iššūkis, bet ir priminimas, kad tikra stiprybė slypi draugystėje.

„Manau, kad svarbu ne tik išgirsti trepsėjimą sportiniais bateliais, bet ir pasidžiaugti, kad esame kartu jau dešimt metų“, – džiaugėsi Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.

Įspūdingą atmosferą kūrė ne tik dalyviai, bet ir muzika – dainas dovanojo atlikėjai Violeta ir Vilius Tarasovai.

Šis renginys yra ne apie įveiktą trasą, o apie bendrystę.

Organizatoriai neslėpė pasididžiavimo – šiemet bėgimas sulaukė rekordinio susidomėjimo, užsiregistravo daugiau nei tūkstantis dalyvių, nuo pačių mažiausių iki vyresniųjų.

„Atėjome visa šeima – dukra bėgo su klasės draugais, o mes su vyru tiesiog džiaugėmės švente. Tokie renginiai parodo, kad Klaipėdoje tikrai yra stipri bendruomenė“, – įspūdžiais dalijosi klaipėdietė Rasa, stebėjusi bėgimą.

Šiame straipsnyje:
Žvaigždučių vilties bėgimas
Klaipėdos Medeinės mokykla
socialinės integracijos bendruomenė Vilties miestas
mokiniai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų