Literatūros vertėjams Tomai Gudelytei ir Adriano Cerri įteiktos Šv. Jeronimo premijos

T. Gudelytei Šv. Jeronimo premija skirta už sklandžią ir jautrią vertimo raišką, atveriančią lietuvių skaitytojui geriausią italų literatūrą, už kultūrinės atminties spragų pildymą ir už vertėjos kaip kultūros ambasadorės veiklą.
A. Cerri Šv. Jeronimo premija paskirta už išskirtinę kalbinę ir estetinę pagavą verčiant lietuvių literatūros klasiką į italų kalbą, kultūrinę erudiciją ir įsipareigojimą aukščiausiems vertimo standartams.
Šv. Jeronimo premijas Kultūros ministerija skiria kartu su Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga.
