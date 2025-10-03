„Vilkas ėriuko kailyje“: pramogų pasaulyje – įniršio lavina

Interviu metu I. Adomavičius buvo paklaustas, kokiai pusei – Ukrainai ar Rusijai – priklauso Krymas. Į tai jis atsakė, jog šie klausimai – provokuojantys ir nesusiję su Kultūros ministerija.
Vėliau, paprašytas tiksliau atsakyti į klausimą, jis nepanoro „žaisti žaidimų“.
„Ne, nežaiskime tų žaidimų. Suprantate, reikia būti... Čia yra iki tol, kol yra riba sustoti. Ties čia reikia sustoti. Ties šitais klausimais“, – minėtam portalui sakė I. Adomavičius.
Į šią situaciją socialiniuose tinkluose sureagavo ir M. Mikutavičius, atskleidęs, jog anksčiau manė, kad I. Adomavičius – tik aplinkybių auka. Tačiau paskutinis interviu kardinaliai pakeitė jo nuomonę.
„Buvo, kad ir aš maniau, jog aplinkybių auka. Gal kažkaip pabandyt suprasti žmogų. Bet ne. Nieko čia suprasti jau nebereikia. Kas akivaizdu, tas nediskutuotina. Ketvirti metai karo ir bekompromisės Lietuvos pozicijos jo atžvilgiu“, – rašė jis, pasidalijęs skandalingojo interviu ištrauka.
Į diskusiją įsitraukė ir Stano, pasidalindamas savo pozicija.
„Šiandien Marijonas Mikutavičius prisipažino manęs, kad šitas ministras aplinkybių auka, bet po Krymo klausimų nebeliko.
Kai nekviestas ministras atvyko į Varėną įteikti apdovanojimo, laimėtojas pradžioje atsisakė iš ministro rankų apdovanojimą priimti, bet vėliau priėmė ir ranką paspaudė. Tiesiog žmogiškai pagailo Ignoto.
Man pačiam ne kartą žmogiškai buvo gaila šito ministro. Užguitas, Žemaitaičio apgautas ir suviliotas, atsidūręs ten, kur nenorėjo. Ir dar ta istorija su tėvu... Ir mano tėvas gėrė ir tai ne mano kaltė...
Bet atmetus emocijas ir šaltai pažiūrėjus į situaciją.
Panašu, kad nėra čia jokios asmeninės tragedijos. Kad tik šaltas išskaičiavimas ir manipuliacija. Ir vienintelis tikslas – destabilizuoti visuomenę ir sukelti sumaištį.
Nereikia gailėti vilko ėriuko kailyje“, – samprotavo muzikos prodiuseris.
Televizijos laidų vedėjas Saugirdas Vaitulionis taip pat neslepia įtūžio. Jis socialinių tinklų istorijoje pasidalijęs ištrauka parašė: „Viskas, ką reikia žinoti apie žmogų, pasodintą į kultūros ministro kėdę. Jei dar kam kilo klausimų, kam tarnauja.“
