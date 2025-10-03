Premjerė: kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti pareigas

„Mano žiniomis, kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti savo pareigas“, – penktadienį žurnalistams sakė politikė.
„Man tikrai gaila dėl tų pasisakymų. Aš manau, kad pats kultūros ministras praneš apie savo sprendimą jau labai greitai“, – sakė I. Ruginienė.
Politikė tvirtino, kad naujienų portalui „Lrytas“ išsakytos ministro mintys apie Ukrainą ir Rusijos aneksuotą Krymą yra nepriimtinos.
„Tai, kas įvyko šiandien ryte, yra visiškai nepriimtina nei man asmeniškai, nei visai koalicijai. Tai reiškia, kad bus atitinkami sprendimai“, – pabrėžė ji, pridurdama, kad penktadienį su „aušriečiu“ asmeniškai dar nesikalbėjo.
I. Adomavičiui traukiantis iš pareigų, Vyriausybės vadovė nurodė, kad bus skiriamas laikinasis ministras ir ieškoma naujos kandidatūros į šį postą.
„Dabar kalbėsime apie, turbūt, kas laikinai galės vadovauti ministerijai“, – nurodė I. Ruginienė.
