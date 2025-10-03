 Premjerė: kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti pareigas

Premjerė: kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti pareigas

2025-10-03 13:51
Augustė Lyberytė (ELTA)

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad iš skandalų neišbrendantis kultūros ministras Ignotas Adomavičius turėtų pranešti apie sprendimą palikti pareigas.

Ignotas Adomavičius
Ignotas Adomavičius / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Mano žiniomis, kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti savo pareigas“, – penktadienį žurnalistams sakė politikė.

„Man tikrai gaila dėl tų pasisakymų. Aš manau, kad pats kultūros ministras praneš apie savo sprendimą jau labai greitai“, – sakė I. Ruginienė.

Politikė tvirtino, kad naujienų portalui „Lrytas“ išsakytos ministro mintys apie Ukrainą ir Rusijos aneksuotą Krymą yra nepriimtinos.

„Tai, kas įvyko šiandien ryte, yra visiškai nepriimtina nei man asmeniškai, nei visai koalicijai. Tai reiškia, kad bus atitinkami sprendimai“, – pabrėžė ji, pridurdama, kad penktadienį su „aušriečiu“ asmeniškai dar nesikalbėjo.

I. Adomavičiui traukiantis iš pareigų, Vyriausybės vadovė nurodė, kad bus skiriamas laikinasis ministras ir ieškoma naujos kandidatūros į šį postą.

„Dabar kalbėsime apie, turbūt, kas laikinai galės vadovauti ministerijai“, – nurodė I. Ruginienė.

Šiame straipsnyje:
Ignotas Adomavičius
kultūros ministras
traukiasi iš pareigų

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Patyčios
nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti.
1
0
Ministras savai
Maryte, šansų nebėra, Maryte šansų nebėėėėra, Maryte, šansų nebėėėėra... Davė socdemai su Prezidento palaiminimu šansą Žemaitaičio brolio švogeriui, o šis vos savaitę atlaikė kultūros ministro poste. Dabar reikia socdemams atsiimti kultūros ministeriją ir nuraminti aistras. Aišku, laikinai. Netrukus teks gražiai paprašyti, kad į koaliciją sugrįžtų Skvernelis, o Nemuno aušrą pasiųsti į opoziciją.
0
-1
dušanski smarvė
Kumpanosiai juodaakiai nori vadovauti Lietuvai. Pasvajokite šlykštynės, pasvajokite.
1
0
Visi komentarai (6)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų