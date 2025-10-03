 Pabaiga: Ignotas Adomavičius traukiasi iš kultūros ministro pareigų

2025-10-03 14:18
Jūratė Skėrytė (BNS)

Sulaukęs kultūros bendruomenės streiko „aušrietis“ Ignotas Adomavičius traukiasi iš kultūros ministro pareigų.

„Saugant tiek savo šeimą, tiek atsižvelgiant į visą bendruomenę, kad neardyčiau Vyriausybės darbo, traukiuosi iš pareigų“, – penktadienį Seime žurnalistams sakė jis.

Kultūros ministerijai jis vadovavo savaitę.

Ignotas Adomavičius

Patekę į dekret
Ką tik Premjerė Ruginienė po sočių pietų, liežuviu valydamasi tarpdančius, gatvėje kalbėjo su TV reporteriais. Ji numetė tokią frazę, kad nukritau iš klumpių: "Aš suteikiau pasitikėjimo kreditą visiems ministrams, kurie pateko į dekretą". Uždanga.
0
0
V.M.
Nu ir kas? Žemaitaitininkai jau suspėjo pasiknist Kultūros ministerijoje, prieit prie konservatų įslaptintų vagysčių o kad kgb archyvų nepasiekė tegu dabar buduliai aklai žviegiantys prieš juos bus kalti..Nebus gerai jums liberkonsai oi nebus gerai o jei daugiau pasiardysit su daukantynės bukiu tai žiūrėkit kad žmonės į gatves dėl jūsų neišeitų. Mažai trūksta..
0
0
maušai
Na štai, spalio 5 visi sorošiniai šliužai galės eiti į pamaldas sinagogoje. Judo darbas atliktas.
3
0
