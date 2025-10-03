Pabaiga: Ignotas Adomavičius traukiasi iš kultūros ministro pareigų

„Saugant tiek savo šeimą, tiek atsižvelgiant į visą bendruomenę, kad neardyčiau Vyriausybės darbo, traukiuosi iš pareigų“, – penktadienį Seime žurnalistams sakė jis.
Kultūros ministerijai jis vadovavo savaitę.
Sulaukęs kultūros bendruomenės streiko „aušrietis“ Ignotas Adomavičius traukiasi iš kultūros ministro pareigų.
„Saugant tiek savo šeimą, tiek atsižvelgiant į visą bendruomenę, kad neardyčiau Vyriausybės darbo, traukiuosi iš pareigų“, – penktadienį Seime žurnalistams sakė jis.
Kultūros ministerijai jis vadovavo savaitę.
(be temos)
(be temos)
(be temos)