Ministrė Pirmininkė sveikina šv. Kalėdų proga

Brangūs Lietuvos žmonės,
Kalėdos – tai laikas, kai pravartu prisiminti, kad svarbiausi dalykai gyvenime yra paprasti: šeima, artimi žmonės, draugai, nuoširdumas, atjauta, pagalba kitam ir drąsa paprašyti pagalbos sau.
Visus metus dauguma mūsų gyvename intensyviu ritmu – sprendžiame, dirbame, ginčijamės, planuojame. Bet Kalėdos primena, kad visa tai turi prasmę tik tada, kai darbai tarnauja žmogui. Kai stiprėja bendruomenės, auga pasitikėjimas vienų kitais, kai mokame džiaugtis ne tik savo, bet ir bendrais pasiekimais.
Net kai skiriasi mūsų nuomonės, įsitikinimai ar pažiūros, galime vieni kitus išgirsti, pagarbiai išklausyti ir argumentuotai atsakyti. Žodžio laisvė tampa tikra tik tuomet, kai niekas nėra išjuokiamas ar žeminamas, net jei klysta. Juk tiesa gimsta iš daugybės balsų.
Mūsų šalis – graži. Žmonės darbštūs, kūrybingi, nebijantys iššūkių. Ir kiekvienas iš mūsų prie šios šalies gerovės prisidedame savo kasdieniu darbu, rūpesčiu, dėmesiu ir pagalba šalia esančiam.
Tegul šios šventės įkvepia mus dar labiau rūpintis vieniems kitais. Tai proga apkabinti tuos, kurie šalia, ir prisiminti tuos, kurie toli. Tai galimybė padėkoti už akimirkas, kurios buvo ypatingos, ir už tas, kurios atrodė savaime suprantamos, bet pripildė širdis gyvenimo džiaugsmo. Tai tinkamas laikas skirti dėmesį tiems, kam jo pritrūko kasdienybės skubėjime, ir tiems, kurie gyvena vieniši. Švenčių laikotarpis suteikia progą ištiesti ranką tiems, kam reikia pagalbos ar yra sunku.
Kalėdų stebuklas dažnai yra labai paprastas – jis įvyksta tada, kai tiesiog būname geri.
Tegul šventinis laikas būna pilnas ramybės. Teatneša ateinantys metai daugiau tikėjimo, daugiau drąsos ir daugiau vienybės. Nes tik kartu galime kurti stiprią, teisingą, atjaučiančią Lietuvą.
Jaukių švenčių!
