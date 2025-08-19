Šaulių sąjunga planuoja sukurti tris batalionų dydžio bepiločių orlaivių vienetus

Kaip teigiama antradienį išplatintame pranešime, tai reikš šimtus parengtų dronų operatorių, galinčių veikti tiek taikos sąlygomis, tiek karo atveju fronte ar užnugaryje.
Anot Šaulių sąjungos, padaliniai jau veikia Kaune ir Klaipėdoje, o Vilniuje įkurta Antano Gustaičio vardo bepiločių orlaivių kuopa.
Pasak sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių dešimtosios rinktinės vado atsargos majoro Mindaugo Miliaus, naujai sostinėje įsteigta kuopa – investicija į ateitį.
„Tai ir technologinis žingsnis į priekį, ir atsakas į šiandienos saugumo realijas, kurios iš esmės keičia taktinio planavimo ir kovos principus. Bepiločiai orlaiviai tapo neatsiejama modernių karo operacijų dalimi, lemianti sprendimų greitį ir efektyvumą: nuo žvalgybos iki situacijos valdymo“, – sako jis.
Antano Gustaičio bepiločių orlaivių kuopos šauliai dalyvauja Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos organizuojamose pratybose, treniruojasi atlikti taktines užduotis ir įgyja įgūdžių, reikalingų realioms operacijoms.
Kaip sako Šaulių sąjungos vadas pulkininkas Linas Idzelis, bepiločių orlaivių vienetai tampa ne tik taktinės paramos elementu Lietuvos kariuomenei, bet ir strateginiu kompetencijų centru, galinčiu generuoti inovatyvius sprendimus nacionaliniam saugumui.
