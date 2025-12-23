Italija skyrė „Ryanair“ 255 mln. eurų baudą

Antimonopolinės institucijos teigimu, Airijos aviakompanija taikė „piktnaudžiavimo strategiją“, dėl kurios kelionių agentūroms laikotarpiu nuo 2023-iųjų iki mažiausiai šių metų balandžio buvo sunku derinti „Ryanair“ skrydžius su kitomis paslaugomis.
Šia strategija „buvo siekiama užblokuoti, sutrukdyti, apsunkinti ar pabranginti (ekonomiškai ar techniškai) kelionių agentūroms „Ryanair“ skrydžių pirkimą per svetainę ryanair.com... nesvarbu, ar tai būtų kartu su kitų aviakompanijų siūlomais skrydžiais, ar kitomis kelionių ir draudimo paslaugomis“, – nurodė AGCM.
„Tokia praktika pakenkė agentūrų galimybėms įsigyti „Ryanair“ skrydžių paslaugas ir derinti juos su kitų aviakompanijų skrydžiais ir (arba) papildomomis kelionių paslaugomis, taip sumažinant tiesioginę ir netiesioginę agentūrų konkurenciją“, – pažymėjo Italijos konkurencijos prievaizdė.
2019-aisiais „Ryanair“ gavo 3 mln. eurų baudą iš Italijos už politiką, pagal kurią keleiviams buvo taikomi mokesčiai už rankinį bagažą. Galiausiai administracinis teismas šią baudą panaikino.
Naujausi komentarai