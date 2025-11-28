 Trumpas įžeidė dar vieną žurnalistę, pavadinęs ją „kvaila“

Trumpas įžeidė dar vieną žurnalistę, pavadinęs ją „kvaila“

2025-11-28 10:15
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pavadino vieną žurnalistę – moterį – kvaila, taip papildydamas sąrašą įžeidimų, kuriuos jis dalija žiniasklaidoje dirbančioms moterims, kai jam nepatinka jų klausimai.

Trumpas įžeidė dar vieną žurnalistę, pavadinęs ją „kvaila“
Trumpas įžeidė dar vieną žurnalistę, pavadinęs ją „kvaila“ / Scanpix nuotr.

„Ar tu kvaila? Ar tu kvailas žmogus?“ – paklausė D. Trumpas, pertraukdamas žurnalistę, kai savo Floridos dvare atsakinėjo į klausimus apie afganistaniečių patikras JAV.

Trečiadienį netoli Baltųjų rūmų buvo apšaudyti du Nacionalinės gvardijos kariai, įtariama, kad tai padarė afganistanietis, parsivežtas į šalį po staigaus JAV pajėgų pasitraukimo iš Afganistano 2021 m.

Žurnalistė paklausė D. Trumpo, kodėl jis kaltina savo pirmtaką Joe Bideną, jei kai kurie jo paties administracijos nariai teigė, kad persikėlę afganistaniečiai buvo kruopščiai patikrinti.

„Nes jie juos įleido“, – atkirto D. Trumpas, laikydamas nuotrauką, kurioje matyti JAV karinis lėktuvas, pilnas žmonių, bėgančių nuo Talibano, perėmusio valdžią Afganistane.

Jie atvyko „kartu su tūkstančiais kitų žmonių, kurių čia neturėtų būti, o jūs tik užduodate klausimus, nes esate kvailas žmogus“, – sakė D. Trumpas.

Įžeidinėjimai ir grubi retorika tapo D. Trumpo eros skiriamuoju bruožu, tačiau JAV lyderis, atrodo, ypatingą priešiškumą jaučia žurnalistėms.

Trečiadienį D. Trumpas įsiuto dėl „New York Times“ straipsnio, kuriame buvo akcentuojamas jo amžius ir didėjantys nuovargio požymiai, ir pavadino jo autorę „bjauria“.

Anksčiau šį mėnesį jis vieną žurnalistę pavadino „kiaulaite“, o dar vieną – „baisiu žmogumi“.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
žurnalistai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Netoleraniška
O kaip vadinti kvailį ?
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų