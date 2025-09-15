Aljansas, anot D. Peskovo, teikia tiesioginę ir netiesioginę paramą. Todėl esą galima visiškai tvirtai sakyti, kad NATO kovoja prieš Rusiją. Diplomatinės pastangos karui užbaigti šiuo metu nevyksta, pridūrė jis. D. Peskovas kritikavo, kad Ukraina čia nerodo jokio lankstumo.
Kremlius: NATO de facto įsitraukusi į karą
2025-09-15 16:00
Kremlius pirmadienį pareiškė, jog akivaizdu, kad NATO, remdama Ukrainą, faktiškai kovoja su Rusija. „NATO de facto įsitraukusi į šį karą“, – Maskvoje sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja agentūra „Reuters“.
Dmitrijus Peskovas / Scanpix nuotr.