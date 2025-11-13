Pietų Korėjoje sunkvežimis rėžėsi į turgų, žuvo du žmonės

Bučono gaisrinės pareigūnas Park Geum-cheonas teigė, kad sunkvežimis rėžėsi į žmones turgaus gatvėje.
„Vairuotojas teigia netyčia staiga padidinęs greitį, tačiau tai patikrinti remiantis vaizdo stebėjimo kamerų įrašais sudėtinga“, – sakė Park Geum-cheonas ir pridūrė, kad transporto priemonė važiavo atbuline eiga 28 metrus, o tada pajudėjo 150 metrų į priekį.
Pranešta, kad vyresnis nei 60 metų vairuotojas nebuvo apsvaigęs. Jis buvo sulaikytas policijos įvykio vietoje, pranešė „Yonhap“.
Naujausi komentarai