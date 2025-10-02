Tornadas suniokojo miestelį prie Paryžiaus

Nedidelio Ermono miestelio gyventojai antradienį vakare su siaubu stebėjo, kaip ant jų užslinkusi audra su liūtimi ėmė stiprėti, kol pradėjo lūžti medžiai ir vėjas nuo stogų ėmė plėšti skardą ir čerpes.
Galiausiai jie pamatė tikrą tornadą, kuris griovė viską iš eilės. Vėjo greitis tokio sūkurio centre gali siekti kelis šimtus kilometrų per valandą, todėl viskas pakyla į orą, nes vėjo spaudimo jėga gerokai viršija net ir didelių daiktų svorį. Dėl tokios stichinės nelaimės sustojo eismas, nes nulaužti medžiai ir jų šakos krito ant gatvių ir daužė mašinas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Tik paryčiais ėmė aiškėti tikrasis sugriovimų mastas.
„Mano kaimyno stogą vėjas nuvertė į mano kiemą. Mano stogo nebėra. Turiu garažą, bet stogo nebeliko. Manau, kad iš automobilio liko tik metalo laužas. O sodo pusėje visur griuvėsiai“, – pasakojo vyriškis.
Ermono gyventojai ir jų turtas, kurie atsidūrė tiesiai tornado kelyje, nukentėjo labiausiai. Kita vertus, namai prie Paryžiaus niekada nebuvo statomi taip, kad atlaikytų tornadų jėgą.
„Jaučiuosi siaubingai. Nemiegojau. Neturiu jėgų ar drąsos viską išvalyti ir sutvarkyti. Bijau, kad tai man kainuos labai daug pinigų ir visi žinome, kokios yra draudimo bendrovės – jos sumokės negreitai. Bijau, kad užtruks ilgai“, – dalijosi vyriškis.
Vietos valdžia stengiasi padėti nukentėjusiems, kad bent jau būtų elektra ir keliai išvažiuojami.
„Dabar, kai jau prašvito, vis dar vertiname žalą. Ten praleidome naktį. Dirbame įvykio vietoje nuo pusės šešių antradienio vakaro“, – aiškino Ermono meras Xavieras Haquinas.
Prancūzų meteorologai kol kas tiksliau nekomentuoja, kaip antroje rudens pusėje Paryžiaus platumoje galėjo susiformuoti tikras tornadas, nes šis pavojingas stichinis reiškinys dažniausiai fiksuojamas gerokai šiltesniuose kraštuose, kurie yra greta labai šiltų jūrų. Antradienį Paryžiuje buvo šilta, bet tik plius 16.
