Tarptautinis futbolo mačas – be žiūrovų

„Mūsų komandos rungtynės namuose – sporto šventė. Šiuo atveju sprendimas buvo labai sunkus, daug diskutavome su policija ir kitų viešojo saugumo institucijų atstovais. Jie informavo, kad varžybų dieną planuojami protestai, todėl nenorime, kad jie persikeltų ir į futbolo aikštę“, – sakė Lietuvos futbolo federacijos (LFF) prezidentas Edgaras Stankevičius.
Spalio 14 d. prieš Izraelio ir Italijos vienuolikių rungtynes (tai buvo pasaulio čempionato atrankos I grupės dvikova) Udinėje kilo riaušės. Iš pradžių vyko taiki demonstracija, joje dalyvavo maždaug 8 tūkst. Palestiną palaikančių protestuotojų. Tačiau vėliau beveik 200 eisenos dalyvių susikibo su policijos pareigūnais – apmėtė juos akmenimis, buteliais, šiukšlių konteineriais. Prireikė karabinierių pagalbos, vienas iš jų buvo sužeistas. Stadione kai kurie sirgaliai nušvilpė Izraelio himną, tačiau dauguma jį sutiko plojimais.
Tąkart Italijos rinktinė šventė pergalę 3:0. Izraelio atstovai šiuo metu I grupėje – treti (trys pergalės ir keturi pralaimėjimai). Du kartus jie įveikė Estijos ekipą (2:1 ir 3:1), kartą – Moldovos komandą (4:0), nusileido norvegams (2:4 ir 0:5), italams (4:5).
Edgaro Jankausko treniruojama Lietuvos nacionalinė ekipa G grupėje – ketvirta (trys lygiosios ir keturi pralaimėjimai). Mūsiškiai neprilygo lenkams (0:1 ir 0:2), Nyderlandų futbolininkams (2:3), suomiams (1:2), sužaidė lygiosiomis su Maltos atstovais (0:0 ir 1:1) ir Suomijos komanda (2:2).
Iki šiol Lietuvos ir Izraelio futbolininkai buvo susitikę penkis kartus: 1994 m. Vilniuje (1:1), 1996 m. Haifoje (mūsiškiai pralaimėjo 2:4), 2001 m. ir 2002 m. Kaune (vėl pralaimėta 2:3 ir 2:4) ir 2004 m. Ramat Gane (lietuvių nesėkmė 1:2).
Po mačo su Izraelio rinktine lietuviai vyks į Amsterdamą, kur lapkričio 17 d. žais paskutines atrankos rungtynes su Nyderlandų ekipa.
