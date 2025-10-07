 Jonavos klubas padėkojo už darbą Pauliui Juodžiui

Jonavos klubas padėkojo už darbą Pauliui Juodžiui

2025-10-07 13:27
bcjonava.lt inf.

„Jonava Hipocredit” šiandien abipusiu susitarimu atsisveikino su vyriausiuoju ekipos treneriu Pauliumi Juodžiu.  

Paulius Juodis
Paulius Juodis / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Jonaviečiai Lietuvos krepšinio lygos sezono pradžioje patyrė keturis pralaimėjimus iš eilės ir neiškovojo nei vienos pergalės, tai yra blogiausias klubo startas nuo 2021/2022 sezono, kuomet ekipa prisijungė prie stipriausios šalies krepšinio lygos. 

Prie komandos vairo laikinai stoja antrus metus Jonavoje besidarbuojantis Steponas Babrauskas. 41 metų specialistas komandai vadovaus jau artimiausiose „Citadele-KMT“ namų rungtynėse šį ketvirtadienį, kur jonaviečiai priims svečius iš Šiaulių.

Šiame straipsnyje:
Jonava
vyriausiasis treneris
Paulius Juodis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų