Jonavos klubas padėkojo už darbą Pauliui Juodžiui

Jonaviečiai Lietuvos krepšinio lygos sezono pradžioje patyrė keturis pralaimėjimus iš eilės ir neiškovojo nei vienos pergalės, tai yra blogiausias klubo startas nuo 2021/2022 sezono, kuomet ekipa prisijungė prie stipriausios šalies krepšinio lygos.
Prie komandos vairo laikinai stoja antrus metus Jonavoje besidarbuojantis Steponas Babrauskas. 41 metų specialistas komandai vadovaus jau artimiausiose „Citadele-KMT“ namų rungtynėse šį ketvirtadienį, kur jonaviečiai priims svečius iš Šiaulių.
