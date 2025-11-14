Darbdaviai jau suka galvas, kas dirbs kalėdiniu laikotarpiu

„Esame nusimatę kalėdiniu laikotarpiu pasamdyti nuo 25 iki 30 papildomų darbuotojų. Pasirodo, tai yra visai patraukli pozicija, nes ieškome laikinai dirbančių darbuotojų. Tiems, kurie turi laisvo laiko ir ieško papildomų pajamų po darbo arba, tarkime, ieško darbo ryto metu – studentai – ši pozicija pasirodė patraukli. Jeigu kas nors nori dar kandidatuoti – tikrai prašome, bet didžiąją dalį jau užpildėme“, – pasakojo Varle.lt personalo vadovė Evelina Gailė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
E. Gailė nurodė, kokių pozicijų reikia.
„Daugiausia ieškome, žinoma, pagalbos sandėlyje. Taip pat yra keletas pozicijų klientų aptarnavimo centre, bet su tais srautais lengviau susitvarkome. Kalėdiniu laikotarpiu, užklupus didžiuliam užsakymų skaičiui, labiausiai reikia žmonių, kurie padėtų tas dovanas išsiųsti. Tai dažniausiai ieškome pakuotojų ir sandėlininkų.“
Moters teigimu, reikia įvairių kvalifikacijų darbuotojų.
„Kiekvienais metais kviečiame, pasitelkiame šešis–aštuonis papildomus darbuotojus, priklausomai nuo mūsų įmonės dydžio. Yra tam tikri ribojimai, tam tikri įstatymai“, – kalbėjo „Agapics“ vadovas Gintaras Balčiūnas.
Pasak jo, turėtų būti toks žmogus, kuris norėtų dirbti.
„Gruodžio mėnesį visiems jau šventės. Tai turėtų būti tas žmogus, kuris apie keturias valandas per dieną galėtų važiuoti į vieną prekybos centrą, į antrą, trečią. Per tas keturias valandas daryti paprastą fizinį darbą: tvarkyti, sukabinti, išdėlioti“, – šnekėjo G. Balčiūnas.
E. Gailė, paklausta, ar tenka didinti užmokestį, nes kai kurie teigia, kad darbuotojus privilioti galima tik didesniu užmokesčiu, atsakė: „Tie, kurie taip teigia, yra visiškai teisūs.“
„Darbuotojų kiekis – ribotas, o įmonių poreikis ypač šiam periodui – gerokai didesnis. Mes kažkaip pasisamdome, reiškia, kad atlyginimo labai drastiškai nekeičiame. Mūsų pasiūlymus visus galima rasti CV banke. Nemanau, kad labai kažkokį drastiškai skirtingą, didesnį siūlome negu visi kiti, bet turime papildomų naudų. Tai, pavyzdžiui, savo darbuotojams – tiek nuolatiniams, tiek laikiniems – siūlome nuolaidas produkcijai, kas yra labai aktualu kalėdiniu laikotarpiu“, – nurodė E. Gailė.
G. Balčiūnas pasakojo, kad jo įmonė moka daugiau nei minimalų darbo užmokestį.
Į klausimą, ar yra tendencija, kad kiekvienais metais kalėdiniu laikotarpiu trūksta žmonių, G. Balčiūnas atsakė: „Trūksta, bet mes tai suvaldome. Nematome didelės problemos – išsprendžiama ir kontroliuojama.“
