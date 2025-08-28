Remigijus Žemaitaitis: „Ignitis grupės“ dalies akcijų pardavimas buvo nuostolingas sprendimas

„Momentiniu laikotarpiu kai kurie politikai aiškina, kad (valstybė – BNS) gavo pakankamai naudos. Tai, matyt, gavo jie (politikai – BNS), nežiūrint, kiek yra išsimokama dividendų, koks yra pelningumas ir jos (įmonės – BNS) tikslas“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį sakė R. Žemaitaitis.
„Protu nesuvokiama, kai „Ignitis“ investuoja kitose šalyse, statosi tai vėjo jėgainės kažkokį parką, tai saulės jėgainės parką (...) ir tai daro už mūsų gyventojų pinigus. Klausimas, ar šita įmonė yra teisinga kryptimi valdoma. Dėl to ją iš tikrųjų reikia sugrąžinti į valstybės rankas“, – pridūrė jis.
Anot „aušriečių“ lyderio, grupės akcijos galėtų būti išperkamos palaipsniui.
„Mes nesakome, kad reikia išpirkti čia ir dabar viską, mes kalbame palaipsniui. Plius sausio mėnesį iš antrosios pakopos pensijų reformos atsiranda papildomai laisvų pinigų, kuriuos galima investuoti“, – sakė R. Žemaitaitis.
Jo teigimu, „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas elektros kainų nesumažintų, tačiau priėmus atitinkamus sprendimus jas pavyktų stabilizuoti.
„Inventorizavę, kur „Ignitis“ investuoja, gal tas investicijas nukreipdami į Lietuvoje esančius parkus, atsinaujinančią energetiką mes čia, Lietuvoje, gal daugiau sukursime pridėtinės vertės negu kitose šalyse“, – sakė R. Žemaitaitis.
Tuo metu buvusi finansų ministrė, konservatorė Gintarė Skaistė teigė, kad pilnai nacionalizavus bendrovę mažėtų pastarosios atskaitomybė.
„Žvelgiant į kontrolę, kurią akcentuoja valdančioji koalicija, tai tos kontrolės tikrai nebus daugiau, nes 75 proc. įmonės akcijų, kurias šiuo metu valdo valstybė, tikrai suteikia visas kontrolės galimybes“, – sakė politikė.
„Ko išties būtų mažiau po tokio sprendimo, tai būtent atskaitomybės, nes tai, kad šiandien įmonė yra listinguojama ir turi mažųjų akcininkų, implikuoja ir jos atsiskaitymo taisykles, kaip ji turi viešinti informaciją, derinti sprendimus“, – pridūrė G. Skaistė.
Jos teigimu, šiuo metu prioritetas turėtų būti skiriamas krašto apsaugos stiprinimui, o ne „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimui.
„Jeigu mums trūksta lėšų krašto apsaugai, mums trūksta investicijų į nacionalinės divizijos finansavimą, klausimas, kodėl būtent šiandien nuspręsta bandyti išpirkti tos įmonės akcijas ir ką tai išties atneštų naudingo Lietuvos gyventojams. (...) Man atrodo, tas sprendimas šiandien turėtų būti labai gerai pasvertas“, – teigė buvusi ministrė.
BNS rašė, kad paskirtoji premjerė Inga Ruginienė antradienį sakė, jog bus ieškoma galimybių, kaip valstybei išpirkti jos kontroliuojamos „Ignitis grupės“ akcijas iš privačių valdytojų. Pasak jos, detalių šio proceso žingsnių dar nėra nenumatyta.
Anot jos, „Ignitis grupės“ akcijas reikia išpirkti, kad „valstybė turėtų visišką kontrolę ir akcijų paketą savo rankose“. I. Ruginienės teigimu, esant dabartinei geopolitinei situacijai strateginiai objektai turėtų priklausyti valstybei visa apimtimi.
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas trečiadienį BNS sakė, kad dėl „Ignitis grupės“ mažumos akcijų išpirkimo nereikėtų daryti radikalių ir skubių sprendimų. Jis sutiko, kad grupės valdymas yra jautrus visuomenei klausimas, tačiau teigė, jog įmonę galima kontroliuoti ir kitais būdais.
Tuo metu prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, kad esant dabartinei situacijai „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimui nebūtų pinigų, be to, pasigendama argumentų dėl delistingavimo tikslingumo.
Valstybė valdo 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, likusi dalis priklauso instituciniams ir mažmeniniams investuotojams.
