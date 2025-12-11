Seimas pradėjo 2026 metų biudžeto priėmimą

Parlamentarai prieš galutinį balsavimą dar apsvarstys visus Seimo narių ir komitetų siūlymus, kurių pateikta už maždaug 1,1 mlrd. eurų.
„Gauta nemažai Seimo narių pasiūlymų, (...) reikės per juos visus pereiti ir įvardinti, į kuriuos Vyriausybė atsižvelgė, o į kuriuos ne“, – Seimo posėdyje sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Valdantieji atsiima pasiūlymus
Pradėjus pasiūlymų svarstymą opozicijai kilo klausimų, kodėl valdančiųjų „aušriečių“ ir „valstiečių“ parlamentarai atsiima savo pasiūlymus.
„Kas čia valdantiesiems taip išlaužė rankas, nes tokios tokių prasmingų pasiūlymų atsiėmimų lavinos nelabai matėme pastaruosiuose Seimuose. Kas atsitiko, kad taip reikėjo finansavimo ir lėšų, bet dabar savo idėjas taip pametėte?“ – klausė Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narė Agnė Širinskienė.
„Norėtųsi išgirst bent vienu sakiniu apie, ką tie pasiūlymai. Arba jei tokia procedūra, gal (...) išvardinkim visus iš eilės, bendru sutarimu pasakom, kad atsiimam ir negaištam laiko“, – kalbėjo konservatorius Audrius Petrošius.
Kita konservatorė Dalia Asanavičiūtė stebėjosi, kodėl siūlymus atsiimantys parlamentarai sako, kad finansavimas jų prašymams rastas, tuo metu Vyriausybės išvadoje siūloma siūlymams nepritarti.
„Seimo nariai atsiimdami pasiūlymus sako, kad jau finansavimas skirtas. Kokie čia dvigubi standartai“, – klausė D. Asanavičiūtė.
„Valstybinis matymas, kad sutarta dėl svarbiausių reikalų“, – replikavo Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Vyriausybė priėmimo išvakarėse projektą dar šiek tiek pakoregavo – pritarė Seimo narių siūlymams 23 mln. eurų sumažinti planuojamas biudžeto pajamas iš akcizų, tačiau papildomai numatyti 15 mln. eurų žemės ūkiui.
Praėjusią savaitę biudžete ministrų kabinetas rado dar beveik 117 mln. eurų, papildomų milijonų numatant pedagogų ir kitų švietimo darbuotojų, statutinių pareigūnų atlyginimams, Seimo kanceliarijai.
Parlamentas antradienį po svarstymo pritarė tokiam projektui.
