Vaitiekūnas: kartais įsipareigojimai darbuotojams viršija galimybes

2025-10-21 12:03
Saulius Jakučionis (BNS)

Kitų metų valstybės biudžeto projektą Seimui antradienį pateikęs finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas žada ieškoti kompromiso su profsąjungomis dėl viešojo sektoriaus darbuotojų algų kėlimo, bet pripažįsta, kad kai kuriais atvejais valstybės įsipareigojimai viršija galimybes.

„Išties yra susitarimai su tam tikromis profsąjungomis dėl šiek tiek dosnesnio atlyginimų augimo, tai manau, kad bus bandoma rasti kažkokį kompromisą su jomis“, – Seimo posėdyje antradienį sakė K. Vaitiekūnas.

„Visi mes norime, kad atlyginimai augtų kaip įmanoma greičiau, yra prisiimti įsipareigojimai, bet kartais tie įsipareigojimai gali viršyti mūsų galimybes“, – pridūrė jis.

Taip ministras kalbėjo atsakydamas į liberalo Simono Kairio klausimą dėl mokytojų, kultūros darbuotojų, statutinių pareigūnų atlyginimų.

BNS rašė, kad kitų metų biudžeto projekte numatytas papildomas finansavimas neleidžia didinti mokytojams algų tiek, kiek Vyriausybė yra įsipareigojusi skirti šakos kolektyvinėje sutartyje. Pagal jos formulę kitąmet mokytojų algos turėtų augti 7,65 proc., tačiau Vyriausybė jiems numato tik 5 proc.

Statutinių pareigūnų – ugniagesių, policininkų, Kalėjimų tarnybos, Probacijos tarnybos ir muitinės darbuotojų – atlyginimai kitąmet taip pat turėtų augti 5 proc., tačiau tai netenkina profsąjungų. Jos reikalauja statutinių įstaigų finansavimą susieti su šalies bendruoju vidaus produktu (BVP) bei beveik trečdaliu padidinti darbo užmokesčio fondą.

Kultūros darbuotojų atlyginimai kitąmet irgi didinami 5 proc.

Iš viso viešojo sektoriaus darbuotojų algų kėlimui 2026 metais planuojama skirti 438,4 mln. eurų.

