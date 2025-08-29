Vežėjų priekaištus dėl greitai gendančių produktų sąrašo pokyčių muitinė laiko nepagrįstais

Tuo metu muitinė tvirtina, kad greitai gendančių produktų sąrašo pakeitimai buvo atlikti pernai, todėl vežėjų priekaištus laiko nepagrįstais.
Pasak „Linavos“, iš sąrašo dingo ne tik įvairių rūšių kopūstai, bet ir svogūnai, česnakai, porai, burokėliai, ridikėliai, žalieji žirniai bei daržo pupelės, todėl vežėjai įspėja, kad dėl to šalies pirkėjus gali pasiekti prastesnės kokybės ir brangesnės daržovės, nes dėl naujos tvarkos kroviniai pasienyje gali užstrigti kelioms paroms.
Tuo metu muitinė sako, kad Lietuva yra Europos Sąjungos dalis, todėl vežant prekes į kitas bendrijos šalis ar iš jų į Lietuvą pasienio kontrolės nėra.
„Dėl to vežėjų nuogąstavimai, esą lietuvius gali pasiekti prastesnės kokybės europietiškos daržovės, yra nepagrįsti“, – tvirtinama BNS perduotame komentare.
„Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas sako, kad ši situacija kelia tiesioginę grėsmę Lietuvos vežėjų konkurencingumui.
„Nukenčia vežėjai, žemdirbiai, prekybininkai ir galiausiai vartotojai. (...) Jei tvarka nebus pakeista nedelsiant, Lietuvos pirkėjai negaus kokybiškų produktų, vežėjai praras užsakymus, prekybininkai rinksis aplinkinius kelius, o valstybės biudžetas neteks pajamų,“ – pabrėžia E. Mikėnas.
Bendrovės „Blokas“ vadovas Artūras Kaušikas sako, kad šiuo metu pasienyje neužtrunkama, nes nėra eilių, tačiau, pasak jo, rudenį, žiemą ar pavasarį situacija bus dramatiška.
Jis prognozuoja, kad užsakovai atsisakys Lietuvą rinktis tranzitui.
„Tuo metu Lenkijoje ir Latvijoje visi vaisiai ir daržovės yra įtraukti į greitai gendančių produktų sąrašus, todėl ten kroviniams taikoma pirmumo teisė. Jei Lietuvoje tokia tvarka nebus atstatyta, tapsime nekonkurencingi,“ – pranešime sako A. Kaušikas.
„Paradoksalu, jog sąraše liko šaldyti gaminiai ar aliejus, kurie gali būti sandėliuojami mėnesius“, – teigė A. Kaušikas.
„Linava“ sako, kad šiuo metu muitinių postai vadovaujasi praėjusių metų rugsėjo Muitinės departamento direktoriaus įsakymu, kuriame daržovių sąrašas sutrumpintas.
Pasak muitinės, svarbu ir tai, kad prieš metus atlikti pakeitimai dėl greitai gendančių produktų susiję tik su kraujo plazmos vežimu.
„Greitai gendančių daržovių sąrašas dėl minimų daržovių patvirtintas 2004 metais ir nuo tų metų taikomas. Iki šiol vežėjai dėl to nesiskundė“, – sakoma komentare BNS.
Muitinės teigimu, žemes ūkio ministro įsakymu patvirtintas Rekomendacinio pobūdžio greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų sąrašas yra sudarytas visai kitu tikslu ir pagrindu bei netaikomas muitinės veikloje.
Anot muitinės, šiuo metu pasienio postai veikia tik su Rusija ir Baltarusija, kuriuose pastaruoju metu eilių nėra – jos susidaro tik prieššventiniu laikotarpiu ar dėl sankcijų.
Muitinės tvirtinimu, vežant daržoves iš Rusijos ar Baltarusijos svarbu atsižvelgti į šių šalių nustatytas taisykles, nes pirmiausia muitinės dokumentus pradeda tvarkyti būtent jų institucijos.
