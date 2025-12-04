„Miesto gijoms“ – 13,8 tūkst. eurų bauda

VERT nustatė, kad 2024 metais bendrovė nesilaikė Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto reikalavimo ne mažiau kaip pusę šilumos gamybai reikalingo gamtinių dujų kiekio įsigyti biržoje.
„Bendrovė biržoje pernai įsigijo beveik 36 proc. dujų, o 64 proc. – pagal dvišalę sutartį iš nepriklausomo tiekėjo „Elenger“, taip pažeisdama įstatymo nuostatas“, – rašoma pranešime.
Pasak jo, bendrovė aiškino, jog dujos pagal dvišalę sutartį pirktos siekiant apsidrausti nuo kainų svyravimų, tačiau dėl šiltesnės nei prognozuota žiemos bei išaugusios Vilniaus kogeneracinės jėgainės gamybos per biržą jų reikėjo įsigyti mažiau.
„VERT baudą skyrė įvertinusi pažeidimo pobūdį, iš jo kilusias pasekmes ir bendrovės bendradarbiavimą tyrimo metu“, – teigė rinkos reguliuotojas.
Pasak VERT, bent pusę dujų biržoje privalo įsigyti visi šilumos tiekėjai, kurie per metus suvartoja daugiau nei 50 gigavatvalandžių dujų – toks reikalavimas įvestas siekiant, jog tiekėjų kainos būtų skaidrios ir konkurencingos, mažėtų rizika, jog į kainą vartotojams būtų perkeltos nepagrįstos sąnaudos.
