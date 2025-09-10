Didelis gaisras Vilniaus pakraštyje: sprogimą išgirdo net Lazdynų gyventojai, drebėjo butų langai

Kaip informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), pranešimas apie nelaimę buvo gautas rugsėjo 10 d. apie 9.46 val.
Pirminiais gelbėtojų duomenimis, nukentėjo vienas žmogus.
Anot policijos, buvo pranešta, kad Baltosios Vokės gatvėje, suskystintų dujų pilstymo stotyje, dega aštuoni vagonai su dujomis. Anot pranešėjo, iš vagonų veržiasi dujos.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos septynios ugniagesių autocisternos, medikai, policijos pareigūnai, aplinkosaugininkai bei Lietuvos geležinkelių atstovai.
Kaip Eltai patvirtino „Orlen Lietuva“, visi užsidegę vagonai priklauso įmonei, septyni iš jų yra nuomojami, dalyje vagonų buvo gabenamas krovinys iš įmonei priklausančios Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos.
Sunku patekti arčiau gaisro vietos
Trakų Vokėje trečiadienį galimai dega aštuoni vagonai su dujomis, tikslus užsidegusių vagonų skaičius nežinomas, nes ugniagesiams sunku patekti arčiau gaisro vietos. Įvykio vieta žvalgoma iš oro su dronais, ugniagesiai tiesia žarnas gaisro gesinimui.
„Pagal pirminę informaciją, užsidegė sąstatas. Dega sąstato vagonai, buvo pora sprogimų. Degant butanui ir propanui tokie sprogimai yra galimi. Yra sudėtinga patekti į gaisravietę ir iš arti vykdyti gesinimo darbus“, – Eltai iš įvykio vietos telefonu sakė PAGD Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.
5 kilometrų atstumu gyvenantiems žmonėms išsiųsti perspėjimo pranešimai vengti buvimo lauke ir uždaryti langus.
„Vykdoma žvalgyba, tiesiamos žarnos gesinimui, tariamasi su policija. Situacija besivystanti“, – sakė D. Gurevičius.
Vagonai užsidegė dėl darbo saugos pažeidimo
Vilniaus pakraštyje trečiadienį sprogę traukinio vagonai su dujomis galėjo užsidegti dėl darbo saugos pažeidimo, teigia vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Situacija yra sudėtinga. Dujoms degant, prieiti prie jų nėra taip labai paprasta. Pirminiais duomenimis, gaisras yra sukeltas, greičiausiai galbūt pažeidus darbo saugos sąlygas, bet tikrinamos visos versijos“, – trečiadienį Seime žurnalistams sakė V. Kondratovičius.
Gaisras nesusijęs su LTG
Socialiniame tinkle „Facebook“ LTG Korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubriakovas paskelbė, kad gaisras nesusijęs su LTG.
„Informuojame, kad šiuo metu Vilniuje, Baltosios Vokės gatvėje esančioje stotyje, likviduojamas gaisras nesusijęs su LTG grupės įmonių veikla. Sprogimas įvyko ne LTG, o privačios įmonės teritorijoje, degantys vagonai taip pat priklauso privačiai įmonei.
Kol likviduojami gaisro padariniai, yra paveiktas tik tranzitinių traukinių eismas – jie bus nukreipiami per Vilnių.
LTG komanda taip pat yra įvykio vietoje, konsultuoja ir padeda kolegoms iš kitų institucijų“, – skelbė A. Zubriakovas.
Sustabdytas tranzitinis Kaliningrado traukinys
Socialiniame tinkle „Facebook“ Vidaus reikalų ministerija (VRM) pasidalino informacija apie sustabdytą tranzitinį Kaliningrado traukinį.
„Vilniaus pakraštyje, Baltosios Vokės gatvėje, kilo gaisras – dega vagonai su dujomis. Dėl įvykusio sprogimo geležinkelio stotyje įvestas planas „Skydas“.
Gaisrą gesina šešios ugniagesių komandos. Vietoje dirba policijos, Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai. Valstybės sienos apsaugos tarnyba patruliuoja iš oro – į įvykio vietą išsiųstas sraigtasparnis“, – informavo VRM.
Teigiama, jog dėl šio incidento yra sustabdytas tranzitinis Kaliningrado traukinys. Jį saugo du VST ekipažai. Traukinys bus nukreiptas kitu maršrutu.
Uždarytas eismas
Dėl gaisro Baltosios Vokės gatvėje šiuo metu uždarytas eismas Kirtimų gatvėje bei Eišiškių plente.
Policija rekomenduoja rinktis kitą maršrutą.
Įvyko galingas sprogimas
Liudininkai praneša, kad įvyko didelis sprogimas, jį išgirdo net Lazdynų gyventojai, anot jų, sudrebėjo butų langai. Skaitytojai užfiksavo didžiulį dūmų stulpą.
Apie tai sulaukė pranešimo ir policija. Pareigūnai teigia, kad 10.34 val. buvo sulaukta gyventojos skambučio, jog prieš 5 minutes girdėjo galingą sprogimą.
Apie 11 val. įvyko dar vienas sprogimas.
Liudininkai 12 val. pranešė, jog sprogo dar vienas vagonas.
