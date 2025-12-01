 Kauno rajone vos ant kojų pastovintis vyras mušė dar girtesnį asmenį

2025-12-01 10:35 klaipeda.diena.lt inf.

Sekmadienio popietę Kauno rajone įvykio neblaivių vyrų konfliktas. 

Kauno rajone vos ant kojų pastovintis vyras mušė dar girtesnį asmenį / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, incidentas įvyko lapkričio 30 dieną, apie 14.30 val., Ringaudų seniūnijoje.

32-ejų neblaivus (3,34 prom.) vyras smurtavo prieš 42-ejų neblaivų (3,66 prom.) vyrą.

Šiame straipsnyje:
muštynės
muštynės Rimgauduose
susimušė vyrai

