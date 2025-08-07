Naujai išleidžiamame pašto ženkle – rečiausias Lietuvos paukštis

Menininkės Darijos Podluzhnos kurtame ženkle šįkart vaizduojamas vienas rečiausių šalies paukščių – paprastasis tulžys.
„Tulžys – vienas ryškiausių, bet ir pažeidžiamiausių lietuviškos gamtos simbolių – įkūnija serijos „Lietuvos raudonoji knyga“ esmę: priminti apie grožį, kuris gali išnykti, jei jo nesaugosime“, – pranešime cituojama Lietuvos pašto filatelijos projektų vadovė Aušrutė Varnienė.
Naujasis 2,05 euro nominalo pašto ženklas bus išleistas 25 tūkst. egzempliorių tiražu.
