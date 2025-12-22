Prezidentas: LRT pataisų valdantieji nestums buldozeriu

Tuo metu opozicija, pasak šalies vadovo, patikino, kad nebesiims filibusterio taktikos.
„Manau, kad išeitį radome. Pirmiausia turime geranoriškai pripažinti,(...) kad skubos tvarka tokių rimtų įstatymų pakeitimų būti daroma negali, skuba reiškia tik viena – nenorima išklausyti kitokios nuomonės, nenorima išklausyti ekspertų išvadų, rekomendacijų ir kad stumiama buldozeriu“, – po susitikimo su Seimo frakcijų lyderiais pirmadienį sakė G. Nausėda.
„Viena vertus, iš pozicijos pusės nebus buldozerio, kita vertus, iš opozicijos pusės, tokį pažadą išgirdome, nebus filibustinimo“, – teigė jis.
Olekas: iki vasario bus paruoštas naujas LRT pataisų variantas
Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad iki vasario bus parengtas naujas įstatymo pataisų projektas dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) vadovo atleidimo tvarkos.
„Sutarėme, kad skubos jau nėra. (...) Turime laiko maždaug iki vasario mėnesio, kada galime dar pasitarti toliau: pozicija, opozicija ir tariantis su ekspertais“, – spaudos konferencijoje po susitikimo su prezidentu pirmadienį sakė J. Olekas.
„Šiandien turėsiu susitikimą su dalies protestuotojų atstovais“, – teigė jis.
Pasak politiko, naujasis variantas „patobulintų dabar teikiamus siūlymus“ ir numalšintų susipriešinimą.
