Baltieji rūmai intensyvina puolimą prieš CNN

Atkartodami dažną prezidento prieš žiniasklaidą nukreiptą retoriką, aukšto rango jo administracijos nariai išliejo pyktį socialiniuose tinkluose.
„CNN = Chicken News Network („Viščiukų naujienų tinklas“)“, – rašė Baltųjų rūmų komunikacijos direktorius Stevenas Cheungas ketvirtadienį socialiniame tinkle „X“, pavadindamas CNN bailiais, nes nepakvietė D. Trumpo patarėjo Stepheno Millerio duoti interviu, „tikriausiai dėl to, kad jie bijo, jog Stephenas juos pamokytų“.
Tada viceprezidentas J. D. Vance'as pasidalijo šiuo įrašu ir pridūrė: „Jei CNN nori būti tikru naujienų tinklu, jame turėtų būti girdimi svarbūs mūsų administracijos balsai.“
CNN atstovas spaudai sakė, kad S. Milleris bus laukiamas kanale ateityje, ketvirtadienį pranešė televizija „Fox News“.
„Kaip naujienų organizacija, mes priimame redakcinius sprendimus, kokias temas ir kada nušviesti, ir tai priklauso nuo tos dienos naujienų prioritetų. Tikimės, kad ateityje, kai to reikalaus naujienos, Stephenas pasirodys eteryje“, – cituojamas CNN atstovas spaudai.
Griežčiausias D. Trumpo administracijos išpuolis prieš CNN buvo iš oficialios Baltųjų rūmų paskyros, pavadintos „Rapid Response 47“, kurioje buvo užsipulta Kaitlan Collins, viena žymiausių tinklo korespondenčių, teigiant, kad ji „nėra žurnalistė. Ji yra Demokratų partijos ruporas“.
Trečiadienį prezidentas panašiai užsipuolė kitą CNN žurnalistą, kuriam pasakė: „Jūs žinote, kad dirbate demokratams, tiesa? Jūs iš esmės esate Demokratų partijos padalinys.“
CNN dar nepateikė viešų komentarų dėl šių kaltinimų. Anksčiau tinklas į kritiką dėl politinio šališkumo reaguodavo tvirtindamas, kad yra įsipareigojęs užtikrinti objektyvią žurnalistiką ir sąžiningumą.
JAV žiniasklaidos ir pramogų milžinė „Paramount“ pirmadienį pateikė pasiūlymą įsigyti „Warner Bros. Discovery“ (WBD), kuriai priklauso CNN, už 30 JAV dolerių (25,7 euro) už akciją grynaisiais, stojusi į kovą dėl kino ir televizijos studijos su srautinio transliavimo milžine „Netflix“.
D. Trumpas trečiadienį pareiškė, kad jis nori užtikrinti, jog kaip WBD pardavimo dalis CNN pereitų naujiems savininkams.
Naujausi komentarai