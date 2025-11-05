 Lenkija patvirtino, kad kitąmet surengs Ukrainos atstatymo konferenciją

Lenkija patvirtino, kad kitąmet surengs Ukrainos atstatymo konferenciją

2025-11-05 19:11
BNS inf.

 Lenkų turto ministras Wojciechas Balczunas (Voicechas Balčunas) trečiadienį patvirtino, kad 2026 metų Ukrainos atstatymo konferencija vyks Lenkijoje.

Lenkijos vėliava
Lenkijos vėliava / Scanpix nuotr.

Jis nurodė, kad šį galutinį sprendimą praėjusią savaitę priėmė Ukrainos pareigūnai.

Šiemet dviejų dienų Ukrainos atstatymo konferencija vyko Italijos sostinėje.

Konferencijos tikslas – paskatinti tarptautinius investuotojus prisidėti prie Ukrainos atstatymo.

Konferencija suteikia galimybę investuotojams susitikti, pasikalbėti ir užmegzti ryšius su ukrainiečių kolegomis, tikintis ne tik atstatyti, bet ir modernizuoti Ukrainą, taip pat padėti jai įgyvendinti būtinas reformas, reikalingas, kad ji būtų priimta į Europos Sąjungą (ES).

Ministras pridūrė, kad pasiruošimas kitų metų konferencijai jau prasidėjo.

W. Balczuno teigimu, Lenkija turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį remiant Ukrainos atsigavimą po karo ir formuojant būsimą Europos saugumo architektūrą.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
Wojciechas Balczunas
Ukrainos atstatymo konferencija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
supi.s.ti vagys
Kaip faina ir naudinga atstatineti karo metu kai viskas griaunama. TAI ATVIRAS MUSU VISU PINIGU VOGIMAS. Pirma laimekit ir baikit kara, IDIOTAI vagys.
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų